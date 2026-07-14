Если ТЭЦ-3 в Алматы не сдадут до конца года, последует персональная ответственность — Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал темпы модернизации ТЭЦ-3 в Алматы и предупредил руководство профильных ведомств об ответственности в случае несвоевременного завершения работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

На заседании Правительства Премьер-министр напомнил о персональной ответственности руководства Министерства энергетики и фонда «Самрук-Қазына» за своевременный ввод в эксплуатацию Алматинских электростанций, а также парогазовой установки в Туркестанской области.

Обращаясь к председателю правления АО «Самрук-Энерго» Кайрату Максутову, Бектенов заявил, что ситуация на ТЭЦ-3 остается неудовлетворительной.

— На прошлой неделе министр энергетики посетил Алматы и проинспектировал ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Ситуация по ТЭЦ-3 неудовлетворительная. Темпы работы очень низкие. Если не закончите до конца года, будет рассматриваться вопрос о вашей личной ответственности. Возьмите на ежедневный контроль. Эту ситуацию нужно прекратить, — заявил Премьер-министр.

Как сообщалось ранее, общий уровень готовности ТЭЦ-3 составляет порядка 26%.