Этапы строительства и эксплуатации АЭС: роль отечественных специалистов

Кадровый вопрос для атомной энергетики не менее значим, чем выбор технологий: именно от готовности специалистов зависит безопасность и доверие к проекту. Чтобы понять, как будет выстроена система обучения специалистов для АЭС, Kazinform направил запрос в Агентство Республики Казахстан по атомной энергии.

АЭС даст стране 1800 рабочих мест

В ведомстве ответили, что, по предварительным оценкам, на этапе строительства АЭС численность персонала на строительно-монтажных работах составит около 10-15 тыс. человек. В период пусконаладочных работ нужно будет около 2-4 тыс. высококвалифицированных специалистов. После ввода АЭС в эксплуатацию будет создано около 1,8 тыс. постоянных рабочих мест.

Разрыв между числом специалистов, занятых на строительстве, и постоянными рабочими местами после запуска — это особенность капиталоемких промышленных проектов: стройка всегда более трудоемкий этап, нежели эксплуатация.

Для сравнения: типичная эксплуатирующая организация атомной станции из двух энергоблоков в мировой практике насчитывает порядка одной-двух тысяч сотрудников. В этом контексте озвученная Агентством цифра выглядит вполне сопоставимой с международными оценками.

Что касается этапа строительства, в ответе поясняется, нужны будут инженеры-строители, монтажники, сварщики, механики, электрики, специалисты по автоматизации, тепломеханическому оборудованию, промышленной безопасности. А после запуска станции — совершенно другой набор компетенций: операторы реакторного отделения, инженеры-ядерщики, специалисты по управлению реактором, радиационной безопасности, учету и контролю ядерных материалов по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Таким образом, подготовка кадров для строительства и специалистов для эксплуатации станции — это два самостоятельных направления, развивающихся параллельно и не пересекающихся между собой.

Отдельного внимания заслуживает информация о привлечении иностранных специалистов.

— На отдельных этапах это является нормальной мировой практикой. Прежде всего, речь идет о специалистах разработчика технологии, производителей оборудования и профильных подрядных организаций, — отметили в агентстве.

Чем физики-ядерщики в Казахстане занимаются сейчас

По данным ведомства, с 2000 года казахстанскими вузами подготовлено порядка 4,5 тыс. специалистов атомного профиля. В настоящее время контингент обучающихся по направлениям атомной и ядерной энергетики составляет 1 332 человека. Возникает вопрос: где сейчас работают тысячи уже подготовленных за 25 лет специалистов, если действующей атомной станции промышленного масштаба в стране еще не было?

Ответ напрашивается сам собой: возможно, эти люди нашли себя в смежных секторах — энергетике, металлургии, исследовательских реакторах НЯЦ и ИЯФ. Многие, скорее всего, уехали работать за рубеж или трудятся попросту вне своей специальности. Без четкого понимания этих деталей заявленное число подготовленных специалистов не дает уверенности, что на него можно опираться, как на показатель реальной кадровой обеспеченности отрасли.

Что касается вопроса о том, какие финансовые ресурсы затрачены на подготовку кадров для атомной энергетики и из каких источников финансирования, в ведомстве ответили так:

— Практическая подготовка персонала будущей АЭС предусматривается в рамках EPC-контракта. В его бюджет планируется включить расходы на стажировки сотрудников АЭС на действующих атомных электростанциях и производственных площадках поставщиков оборудования.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В списке партнеров по подготовке кадров — Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Россия), Томский политехнический университет, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, где больше 200 казахстанцев прошли обучение. Основой для этого сотрудничества служат договоренности с российскими и китайскими партнерами, Международный альянс по обмену талантами, созданный по инициативе китайской стороны, и меморандум с французским институтом I2EN.

Отдельно упоминается государственный образовательный заказ и стипендия «Болашак». Однако вопрос, сколько именно стоит подготовка кадров для отрасли, остался открытым.

— Оператором АЭС (ТОО «КАЭС») прорабатывается возможность привлечения казахстанских специалистов. В качестве возможных механизмов рассматриваются создание базы данных казахстанских специалистов, взаимодействие с зарубежными организациями и университетами, а также разработка мер материального и нематериального стимулирования. В настоящее время проводится работа по формированию Комплексного плана подготовки кадров для атомной отрасли на 2027–2031 года, — отметили в ведомстве.

При этом подчеркивается, подготовка и развитие казахстанских специалистов — один из ключевых приоритетов проекта.

— Наша цель заключается в том, чтобы в перспективе АЭС эксплуатировали именно отечественные кадры, — заявили в агентстве.

Почему это важно для страны

Как известно, система допуска персонала на атомной электростанции является одной из самых строгих среди всех отраслей промышленности от уровня подготовки персонала напрямую зависит безопасность эксплуатации атомной станции.

Другими словами, если персонал не будет готов вовремя и в достаточном количестве, под вопросом окажется не экономика проекта, а его безопасность. Это факт превращает всю тему кадров из административного вопроса в вопрос национальной безопасности.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уделяет вопросам кадрового планирования отдельное направление в своих рекомендациях странам-новичкам в атомной энергетике, к которым относится и Казахстан.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Для страны, которая делает ставку на первую в своей истории атомную электростанцию, вопрос кадров — это не вопрос удобства или экономии, а вопрос доверия. Если общественность видит, что у государства есть четкий, просчитанный план подготовки персонала с конкретными цифрами, бюджетами и сроками, это укрепляет доверие к проекту в целом.

Опыт других

Опыт других стран, впервые входящих в атомную энергетику, подтверждает: кадровый вопрос почти повсеместно оказывается одним из самых прорабатываемых и прозрачных составляющих проекта. Так, в Объединенных Арабских Эмиратах, где строилась станция «Барака», национальный оператор задолго до пуска первого энергоблока публично раскрывал детальные, по годам расписанные планы найма и обучения персонала, включая долю граждан ОАЭ в штате станции на разных этапах.

Похожим образом действовала и Турция при подготовке станции «Аккую», хотя там, как и в казахстанском случае, значительная часть эксплуатационных компетенций на старте обеспечивается иностранным партнером — российским «Росатомом».

Фото: nournews.ir

Эти примеры показывают, что подробная и предметная кадровая отчетность на старте атомной программы — не редкое исключение, а скорее ожидаемый мировой стандарт, на фоне которого обтекаемость казахстанского ответа выглядит особенно заметной.

Что будет дальше

В ближайшие годы ключевым инструментом кадровой политики при строительстве АЭС в Казахстане станет Комплексный план подготовки специалистов для атомной отрасли. Его практическая ценность будет определяться тем, насколько заявленные меры и цифры совпадут с реальными результатами — готовностью отечественных кадров занять ключевые позиции после ввода станции в эксплуатацию.

Параллельно продолжится создание Учебно-тренировочного центра с полномасштабными тренажерами и цифровыми двойниками энергоблоков: генеральный подрядчик, согласно ответу агентства на запрос Kazinform, уже принял на себя обязательства по оснащению этого центра.

Ранее сообщалось, что будущая атомная электростанция в Казахстане рассчитана на длительный жизненный цикл и значительные объемы генерации электроэнергии. Проект предполагает эксплуатацию станции до 60 лет с возможностью двух продлений по 20 лет, что фактически формирует вековой горизонт управления объектом.