Лесной пожар в «Семей орманы» ликвидирован: продолжается проливка

17 июля 2026 года в ГЛПР «Семей орманы» продолжаются круглосуточные работы по тушению лесного пожара. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов, передает Kazinform.

Как сообщает Минэкологии, по состоянию на 07:00 часов к ликвидации пожара привлечены 769 человек, 191 единица наземной техники и 8 вертолетов.

— Благодаря слаженным и оперативным действиям всех задействованных служб открытое горение ликвидировано, в настоящее время ведутся работы по ликвидации отдельных очагов тления. В течение всей ночи личный состав продолжал работы по локализации пожара, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с начала тушения авиацией выполнено 219 сбросов воды, на очаг пожара доставлено 474 тонны воды.

— В настоящее время продолжаются работы по локализации и полной ликвидации лесного пожара. Ситуация находится под постоянным контролем, — добавили в Минэкологии.

Напомним, что возгорание зарегистрировали утром 16 июля в 57 квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала резервата.

Позже из детского оздоровительного лагеря, расположенного неподалеку от лесного пожара в Бородулихинском районе области Абай, в целях безопасности эвакуировали 190 детей и 20 взрослых.

Днем площадь лесного пожара выросла до 60 гектаров.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министру по чрезвычайным ситуациям Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории «Семей орманы».

Группировку сил, задействованных в ликвидации лесного пожара в области Абай, увеличили до 600 человек. В тушении также участвуют 148 единиц техники и семь вертолетов.