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    Министры ЧС и экологии направились на место пожара в области Абай

    Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министру по чрезвычайным ситуациям Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории «Семей орманы», передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Площадь лесного пожара в области Абай выросла до 60 гектаров
    Фото: МЧС РК

    Поручено усилить меры для оперативного предотвращения огня и защиты ближайших населенных пунктов.

    По состоянию на 16:00 часов 16 июля 2026 года, в пожаротушении задействовано свыше 400 человек и порядка 100 единиц техники. Произведены вбросы воды, объемом свыше 100 тонн.

    Работа штаба находится на личном контроле руководителя Правительства.

    Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Бородулихинском районе области Абай, по предварительной оценке, достигла около 60 гектаров. 

    С начала тушения авиация выполнила 81 сброс воды общим объемом 89 тонн. Одновременно продолжается работа наземных подразделений.

    Как сообщалось ранее, пожар возник в Камышенском лесничестве резервата «Семей орманы» сегодня утром.

    В целях безопасности из детского лагеря были эвакуированы 190 детей и сотрудники.

    МЧС Пожар Правительство РК Семей орманы Минэкологии и природных ресурсов Лесные пожары Олжас Бектенов
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор