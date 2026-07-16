Министры ЧС и экологии направились на место пожара в области Абай
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министру по чрезвычайным ситуациям Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории «Семей орманы», передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Поручено усилить меры для оперативного предотвращения огня и защиты ближайших населенных пунктов.
По состоянию на 16:00 часов 16 июля 2026 года, в пожаротушении задействовано свыше 400 человек и порядка 100 единиц техники. Произведены вбросы воды, объемом свыше 100 тонн.
Работа штаба находится на личном контроле руководителя Правительства.
Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Бородулихинском районе области Абай, по предварительной оценке, достигла около 60 гектаров.
С начала тушения авиация выполнила 81 сброс воды общим объемом 89 тонн. Одновременно продолжается работа наземных подразделений.
Как сообщалось ранее, пожар возник в Камышенском лесничестве резервата «Семей орманы» сегодня утром.
В целях безопасности из детского лагеря были эвакуированы 190 детей и сотрудники.