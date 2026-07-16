Военную авиацию привлекли для тушения пожара в «Семей орманы»

Военнослужащие Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК принимают участие в ликвидации крупного лесного пожара, возникшего 16 июля в Бородулихинском районе области Абай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны.

Тушение осложняется чрезвычайно высоким классом пожарной опасности, жаркой погодой и труднодоступной местностью. Для борьбы с огнем наряду с подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям привлечены силы и средства Министерства обороны.

Значительная нагрузка по тушению наиболее сложных участков возгорания возложена на экипажи армейской авиации, оснащенными водосливными устройствами. Военные летчики выполняют сбросы воды на очаги пожара, обеспечивая условия для эффективной работы наземных подразделений.

На данный момент экипажи воздушных судов Сил воздушной обороны выполнили более 30 сбросов воды на очаги возгорания, что эквивалентно 57 тоннам воды. Благодаря работе авиации удалось снизить интенсивность распространения огня и создать условия для дальнейшей локализации пожара наземными подразделениями.

В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 2 вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-171Ш Министерства обороны. Совместно с подразделениями МЧС и другими задействованными службами они продолжают выполнять задачи по тушению пожара и защите населенных пунктов и лесного фонда.

Напомним, что возгорание зарегистрировали утром 16 июля в 57 квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала резервата.

Позже из детского оздоровительного лагеря, расположенного неподалеку от лесного пожара в Бородулихинском районе области Абай, в целях безопасности эвакуировали 190 детей и 20 взрослых.

Днем площадь лесного пожара выросла до 60 гектаров.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министру по чрезвычайным ситуациям Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории «Семей орманы».

Группировку сил, задействованных в ликвидации лесного пожара в области Абай, увеличили до 600 человек. В тушении также участвуют 148 единиц техники и семь вертолетов.