Тенге укрепился на 5,1% с начала года: в Нацбанке назвали причины
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что в первом полугодии 2026 года тенге укрепился к доллару на 5,1%, передает корреспондент агентства Kazinform.
Выступая на заседании Правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за первое полугодие 2026 года, глава Нацбанка отметил, что укрепление национальной валюты обеспечили сразу несколько факторов.
— Этому способствовали умеренно жесткая денежно-кредитная политика, высокий спрос нерезидентов на государственные ценные бумаги Казахстана, совместные меры Правительства и Национального банка по снижению инфляции, а также благоприятная внешняя конъюнктура, — сообщил Сулейменов.
По его словам, в первом полугодии объем продажи иностранной валюты из Национального фонда на биржевом рынке составил 2,2 млрд долларов.
Общий объем изъятия ликвидности в рамках механизма зеркалирования достиг 2,1 трлн тенге.
Кроме того, в третьем квартале Национальный банк планирует дополнительно изъять из экономики около 1,1 трлн тенге.
При этом, по данным Нацбанка, по итогам первого квартала 2026 года текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в размере 2 млрд долларов.
Ранее Тимур Сулейменов прокомментировал возможность роста курса доллара.