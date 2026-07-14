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    Тенге укрепился на 5,1% с начала года: в Нацбанке назвали причины

    Председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что в первом полугодии 2026 года тенге укрепился к доллару на 5,1%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Выступая на заседании Правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за первое полугодие 2026 года, глава Нацбанка отметил, что укрепление национальной валюты обеспечили сразу несколько факторов.

    — Этому способствовали умеренно жесткая денежно-кредитная политика, высокий спрос нерезидентов на государственные ценные бумаги Казахстана, совместные меры Правительства и Национального банка по снижению инфляции, а также благоприятная внешняя конъюнктура, — сообщил Сулейменов.

    По его словам, в первом полугодии объем продажи иностранной валюты из Национального фонда на биржевом рынке составил 2,2 млрд долларов.

    Общий объем изъятия ликвидности в рамках механизма зеркалирования достиг 2,1 трлн тенге.

    Кроме того, в третьем квартале Национальный банк планирует дополнительно изъять из экономики около 1,1 трлн тенге.

    При этом, по данным Нацбанка, по итогам первого квартала 2026 года текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в размере 2 млрд долларов.

    Ранее Тимур Сулейменов прокомментировал возможность роста курса доллара.

    Тимур Сулейменов Нацбанк Казахстана Правительство РК Доллар Тенге
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор