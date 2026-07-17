Казахстан может стать центром технологического сотрудничества и цифровой торговли — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, остановился на стратегических преимуществах Казахстана в сфере развития ИИ, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

По мнению Главы государства, Казахстан обладает всеми предпосылками для того, чтобы стать динамичным центром технологической взаимосвязанности, цифровой торговли и международного сотрудничества.

— Запасы энергетических ресурсов, наличие месторождений различных критически важных полезных ископаемых, современные транспортные коридоры и стремительно развивающаяся цифровая инфраструктура создают новые возможности для объединения рынков, технологий и инновационных экосистем. Цифровая трансформация является одним из основных направлений нашей национальной стратегии развития. В новой Конституции Казахстана особое внимание уделяется ИИ и его чрезвычайно важной роли в достижении прогресса в устойчивом развитии страны. Основной закон гарантирует право всех граждан на защиту персональных данных. Мы объявили текущий год Годом искусственного интеллекта и цифрового развития, а также утвердили общенациональную стратегию Digital Kazakhstan — 2029. Приняты Закон об искусственном интеллекте и Цифровой кодекс. Запущена комплексная технологическая платформа Smart City в столице. В скором времени эта практика найдет широкое применение во всех крупных городах Казахстана. Кроме того, мы уделяем приоритетное внимание стратегическому развитию первого в Центральной Азии полностью интегрированного цифрового города Алатау. В целях привлечения глобальных технологических компаний, инвесторов и инноваторов, прежде всего из Китая, в новой Конституции закреплен специальный правовой режим города Алатау, — отметил Президент.

Глава государства сообщил, что в Алматы будет открыт Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений для устойчивого развития при ЭСКАТО ООН.

— Казахстан, являющийся одним из учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, высоко ценит ведущую роль Китая в создании этой важной платформы. Мы твердо убеждены, что эта недавно созданная глобальная организация обладает огромным потенциалом, чтобы стать ведущим международным институтом, определяющим будущее глобального ИИ. Для нас было бы честью провести в Астане инаугурационное заседание Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Мы также предлагаем разместить в Казахстане региональное представительство Организации по Центральной Азии, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, посвященной теме «Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего».