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    Убийство семьи в Атырау: Султан Сарсемалиев получил пожизненное заключение

    Султан Сарсемалиев, обвиняемый в убийстве своих тестя, тещи и родственников жены, приговорен к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент Kazinform.

    Убийство семьи в Атырау: Султан Сарсемалиев получил пожизненное заключение
    Кадр из видео

    Приговор огласила судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Зарема Хамидуллина.

    Осужденного обязали выплатить потерпевшей стороне 40 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

    Отбывать назначенное наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

    Напомним, семья, проживавшая в селе Жангельдин, при неустановленных обстоятельствах, пропала в конце 2025 года. Поиски пропавшей семьи начались 25 декабря прошлого года, так как именно в этот день от родственников поступило заявление в полицию.

    Позднее стало известно, что тела супругов из пропавшей семьи были найдены в сарае.

    По данному делу был объявлен в розыск 29-летний житель Махамбетского района Султан Сарсемалиев, подозреваемый в совершении убийства.

    Во время судебного заседания государственный обвинитель и подсудимый заявили, что причиной совершения преступления стал семейный конфликт.

    В отношении С. Сарсемалиева было начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 пункт 1 Уголовного кодекса РК (убийство двух и более человек), а также по статьям 188 и 190 Уголовного кодекса по фактам продажи скота и похищения карточек.

    В ходе следствия стало известно, что Султан Сарсемалиев в мае убил Наурыза Мукангалиева в арендованном доме в городе и закопал рядом с домом.

    В ноябре С. Сарсемалиев убил одним ножом трех человек. Приехав в село Жангельдина, он убил тестя Максота Карабалина и тещу Насип Отешкалиеву, и закопал тела в сарае.

    Мейрамгуль Карабалину он привез в дом в Атырау, где временно проживал, и нанес ей ножевые ранения. Вследствие этого она тоже скончалась.

    Стало также известно, что дочь и сестра погибших Акбаян Мукангалиева к факту гибели людей не имела отношения.

    По результатам экспертизы, проведенной в отношении С. Сарсемалиева, было установлено, что он психически здоров.

    Ранее сообщалось, что Султан Сарсемалиев отказался от суда присяжных.

    Атырауская область Атырау Судебный процесс Регионы Казахстана Семья Приговор Убийство
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор