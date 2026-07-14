Убийство семьи в Атырау: Султан Сарсемалиев получил пожизненное заключение
Султан Сарсемалиев, обвиняемый в убийстве своих тестя, тещи и родственников жены, приговорен к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент Kazinform.
Приговор огласила судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Зарема Хамидуллина.
Осужденного обязали выплатить потерпевшей стороне 40 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.
Отбывать назначенное наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Напомним, семья, проживавшая в селе Жангельдин, при неустановленных обстоятельствах, пропала в конце 2025 года. Поиски пропавшей семьи начались 25 декабря прошлого года, так как именно в этот день от родственников поступило заявление в полицию.
Позднее стало известно, что тела супругов из пропавшей семьи были найдены в сарае.
По данному делу был объявлен в розыск 29-летний житель Махамбетского района Султан Сарсемалиев, подозреваемый в совершении убийства.
Во время судебного заседания государственный обвинитель и подсудимый заявили, что причиной совершения преступления стал семейный конфликт.
В отношении С. Сарсемалиева было начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 пункт 1 Уголовного кодекса РК (убийство двух и более человек), а также по статьям 188 и 190 Уголовного кодекса по фактам продажи скота и похищения карточек.
В ходе следствия стало известно, что Султан Сарсемалиев в мае убил Наурыза Мукангалиева в арендованном доме в городе и закопал рядом с домом.
В ноябре С. Сарсемалиев убил одним ножом трех человек. Приехав в село Жангельдина, он убил тестя Максота Карабалина и тещу Насип Отешкалиеву, и закопал тела в сарае.
Мейрамгуль Карабалину он привез в дом в Атырау, где временно проживал, и нанес ей ножевые ранения. Вследствие этого она тоже скончалась.
Стало также известно, что дочь и сестра погибших Акбаян Мукангалиева к факту гибели людей не имела отношения.
По результатам экспертизы, проведенной в отношении С. Сарсемалиева, было установлено, что он психически здоров.
Ранее сообщалось, что Султан Сарсемалиев отказался от суда присяжных.