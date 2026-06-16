Гибель семьи в Атырау: на суде предъявили вещественные доказательства

В Атырау на судебном заседании по делу Султана Сарсемалиева, обвиняемого в убийстве четырех человек, были представлены собранные вещественные доказательства. Среди них есть личные документы погибших, банковские карточки, средства связи и другие улики, касающиеся преступления, передает корреспондент агентства Kazinform.

Среди предметов, доставленных в зал суда в мешке, есть ковер, в который была завернута Мейрамгуль Карабалина, одежда, находившаяся на погибших в момент их обнаружения, а также другие вещественные доказательства, найденные в двух домах. По согласию сторон данные вещественные доказательства не демонстрировались в зале суда, поскольку на них имелись следы крови и сохранялся характерный запах.

Государственный обвинитель показал личные документы, банковские карты, телефоны и планшеты. Среди них есть банковские карты двоих детей обвиняемого, Акбаян Мукагалиевой и ее матери. Обвиняемый забрал эти предметы с собой за границу.

Фото: Нурбиби Темиртасова/Kazinform

В ходе предъявления вещественных доказательств Султан Сарсемалиев сообщил, что регулярно пользовался тремя мобильными телефонами, переставляя в них одну и ту же SIM-карту. Судья спросил обвиняемого, как он узнал пароли карточек «Казпочты», принадлежавших погибшим.

— Среди личных вещей был список паролей этих карточек. За пенсией и пособиями ходил один из них, — сказал С. Сарсемалиев.

Два ножа, которыми были убиты погибшие, не найдены.

На сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель предложил на следующее заседание пригласить эксперта, проводившего экспертизу ран на телах.

Большинство вопросов связаны с тем, как у Наурыза Мукангалиева оказалась отделена голова от тела. Обвиняемый высказал предположение, что, поскольку тело шурина было найдено 10 месяцев назад, голова отделилась при извлечении тела.

Но стороны поддержали предложение пригласить эксперта, чтобы узнать его мнение.

Фото: кадр из видео

Сегодня обвиняемый заявил, что отказывается отвечать на вопросы государственного обвинителя и потерпевшей стороны, но готов ответить на вопросы судьи и своего адвоката.

На предыдущем судебном заседании была показана видеозапись, сделанная в ходе следствия в отношении Султана Сарсемалиева. Тогда он сказал, что принял решение скрыть преступление и не беспокоился за состояние золовки. Также стало известно, что рассказала Акбаян Мукангалиева в ходе следствия.

Подсудимый после убийства тестя и тещи сдал их золотые украшения в ломбард.

Султан Сарсемалиев разговаривал с пастухом, пасшим скот погибших в селе Жангельдина, от имени Наурыза Мукангалиева и ежедневно давал ему три тысячи тенге.

На одном из прошедших судебных заседаний стало известно, что хозяину дома в Атырау, где были найдены два тела, поступали деньги за аренду от незнакомого человека.

Подсудимый в 2024 году нанялся на один из объектов предпринимательства, копал землю и выносил мусор. Султан и работодатель жили в одном микрорайоне.

Постепенно они сблизились и общались. Свидетель говорил, что в то время Султан Сарсемалиев справлялся с тяжелой работой, умел ее выполнять, был способен в одиночку копать землю.

Подсудимый Султан Сарсемалиев на суде сообщил, что он убил своего шурина Наурыза Мукангалиева не умышленно, а в целях самозащиты.

Во время судебного заседания государственный обвинитель и подсудимый заявили, что причиной совершения преступления стал семейный конфликт.

В отношении С. Сарсемалиева было начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 пункт 1 Уголовного кодекса РК (убийство двух и более человек), а также по статьям 188 и 190 Уголовного кодекса по фактам продажи скота и похищения карточек.

В ходе следствия стало известно, что Султан Сарсемалиев в мае убил Наурыза Мукангалиева в арендованном доме в городе и закопал рядом с домом.

В ноябре С. Сарсемалиев убил одним ножом трех человек. Приехав в село Жангельдина, он убил тестя Максота Карабалина и тещу Насип Отешкалиеву, и закопал тела в сарае.

Мейрамгуль Карабалину он привез в дом в Атырау, где временно проживал, и нанес ей ножевые ранения. Вследствие этого она тоже скончалась.

Стало также известно, что дочь и сестра погибших Акбаян Мукангалиева к факту гибели людей не имела отношения.

По результатам экспертизы, проведенной в отношении С. Сарсемалиева, было установлено, что он психически здоров.

Напомним, семья, проживавшая в селе Жангельдина, при неустановленных обстоятельствах, пропала в конце 2025 года. 6 января 2026 года тела двух членов семьи — Максота Карабалина и его супруги Насип Отешкалиевой, были найдены в сарае.

Ранее сообщалось, что Султан Сарсемалиев отказался от суда присяжных.