Убийство семьи в Атырау: подозреваемый рассказал, как прятал тела погибших

На судебном процессе по делу о гибели четырех человек была показана видеозапись допроса подозреваемого Султана Сарсемалиева. На кадрах он рассказал, что решил скрыть преступление и не интересовался состоянием свояченицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сегодняшнем заседании суда Султан Сарсемалиев заявил, что не готов давать показания. После этого судья принял решение исследовать видеозапись, сделанную в ходе досудебного расследования.

На показанном в суде видео подозреваемый рассказал, как произошел конфликт с его шурином Наурызом Мукангалиевым, как между ними завязалась борьба в доме, после чего он нанес ему ножевые ранения на кухне. По словам Сарсемалиева, мысль вызвать полицию у него возникала.

Фото: Нурбиби Темиртасова/Kazinform

— События произошли 10 мая около 11:00. До наступления вечера я не заходил в дом. Думая о жене и пятерых детях, я не стал обращаться в полицию. Вечером принял окончательное решение и начал скрывать преступление, — говорится в показаниях подозреваемого.

По его словам, у него не было сил далеко переносить тело, поэтому он начал копать яму рядом с домом — примерно в 60 сантиметрах от фундамента.

Также Сарсемалиев рассказал, как убил Мейрамгуль Карабалину.

Фото: Нурбиби Темиртасова/Kazinform

— 6 ноября я вернулся с рынка. Она встретила меня на кухне. Акбаян и моя дочь спали в соседней комнате. Мейрамгуль сказала, что собирается уехать, и стала меня оскорблять. Она говорила вещи, задевающие мою честь. Когда начала раскладывать продукты, сказала отвезти часть родственникам в городе. Возможно, из-за того, что к тому моменту я уже убил троих человек, у меня возникла мысль избавиться и от нее. Вообще я привез ее для того, чтобы она повлияла на Акбаян. На полу лежал большой ковер. Поняв, что она не остановится, я взял нож с холодильника и ударил ее в живот, — заявил подозреваемый в ходе следствия.

Во время допроса Сарсемалиев также признал, что после ножевого ранения не беспокоился о состоянии Мейрамгуль Карабалиной. По его словам, в тот же день около 20:00 он планировал закопать тело. Однако несколько раз был вынужден прекращать работы из-за проходивших рядом поездов. Земляные работы и захоронение, как утверждает подозреваемый, он завершил около часа ночи.

Фото: Нурбиби Темиртасова/Kazinform

Чтобы скрыть следы крови, он закрасил стену на кухне.

Кроме того, в ходе следствия Сарсемалиев заявил, что после конфликта с родственниками жены до совершения убийств думал о самоубийстве.

Напомним, в доме сестры подозреваемого были обнаружены оригинал удостоверения личности Акбаян Мукангалиевой, оригинал документа, подтверждающего инвалидность первой группы, а также второй номер телефона Султана Сарсемалиева и доверенность, выданная Айдане Сарсемалиевой.

Ранее в суде были озвучены показания Акбаян Мукангалиевой, данные в ходе следствия.

Также на одном из заседаний стало известно, что обвиняемый сдал в ломбард золотые украшения своей тещи.

По материалам дела, в селе Жангельдин пастух присматривал за скотом погибших за 3 тысячи тенге в день.

Кроме того, в ходе процесса выяснилось, что арендная плата за дом в Атырау, где были обнаружены два тела, поступала его владельцу от неизвестного человека.

Во время досудебного расследования интересы Султана Сарсемалиева представляли два адвоката. Сейчас его защищает один адвокат — Асан Жумабаев, который ранее заявлял, что говорить о виновности подсудимого пока рано.

Согласно материалам дела, в 2024 году Сарсемалиев работал разнорабочим на одном из коммерческих объектов, занимаясь земляными работами и вывозом мусора. Один из свидетелей отметил, что подсудимый был физически крепким и мог самостоятельно копать землю.

Ранее на суде Султан Сарсемалиев заявил, что убил своего шурина Наурыза Мукангалиева не умышленно, а в целях самообороны.

Дело рассматривает судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области Зарема Хамидуллина.

Предварительное судебное заседание состоялось 18 мая. Тогда Сарсемалиев отказался от рассмотрения дела судом присяжных.

В ходе судебного процесса как государственный обвинитель, так и сам подсудимый заявляли, что причиной трагедии стал семейный конфликт.

Султану Сарсемалиеву предъявлены обвинения по пункту 1 части 2 статьи 99 УК РК («Убийство двух и более лиц»), а также по статьям 188 и 190 УК РК, связанным с хищением банковских карт и продажей скота.

По версии следствия, в мае 2024 года он убил Наурыза Мукангалиева в арендованном доме в Атырау и закопал тело рядом с домом.

В ноябре того же года, как утверждает следствие, обвиняемый одним ножом убил еще троих человек. В селе Жангельдин он лишил жизни своих тестя Максота Карабалина и тещу Насип Утешкалиеву, после чего закопал их тела в сарае. Затем привез Мейрамгуль Карабалину в дом в Атырау, где временно проживал, нанес ей ножевые ранения, от которых она скончалась.