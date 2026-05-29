Обвиняемый в убийстве семьи в Атырауской области частично признал вину

В Атырауской области началось главное судебное разбирательство по резонансному делу о гибели целой семьи в Кызылкогинском районе. Обвиняемый Султан Сарсемалиев в суде заявил, что не убивал Наурыза Мукангалиева умышленно, а в целях самообороны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Считаю, что произошедшее стало следствием неосторожных действий при самообороне после провокационного поведения Наурыза Мукангалиева, — заявил подсудимый в суде.

Сарсемалиев признал, что умышленно убил тестя, тещу и золовку, а затем, чтобы скрыть преступление, продал их скот, завладел личными документами и вещами, а также оформил кредиты. Подсудимый связал трагедию с вмешательством родственников супруги в их семейные отношения. Во время суда он рассказал, что в июле 2024 года, когда Акбаян попала в больницу, ему не позволили ее навещать, после чего его обида усилилась.

На заседании сестра погибшего Максота Карабалина Адеми Шылмагамбетова заявила, что не согласна со словами обвиняемого. По ее словам, причиной официального развода Акбаян и Султана стали отношения Сарсемалиева с другой женщиной.

В ходе суда также прозвучало, что Наурызу Мукангалиеву было нанесено 10 ножевых ранений, Максоту Карабалину — девять, Насип Отешкалиевой — восемь, а Мейрамгуль Карабалиной — 32.

Потерпевшая сторона заявила, что подозреваемый отправлял родственникам сообщения от имени Наурыза Мукангалиева и распространял ложную информацию.

— Султан Сарсемалиев завладел телефоном Наурыза Мукангалиева и позже отправлял от его имени различные сообщения родственникам. Он писал, что увез родителей и сестру в Ташкент, что мать проходит лечение. Даже сообщал, что собирается жениться. Несколько раз переносил дату возвращения в село. Когда я пыталась связаться по аудиосвязи, он не отвечал на звонки и только на следующий день писал сообщения, — рассказала сестра Максота Карабалина Адеми Шылмагамбетова.

Похожую версию подозреваемый озвучивал и родственникам тещи. Потерпевший Тлеккабыл Отешкалиев сообщил, что 7 ноября получил аудиосообщение якобы от сестры Насип Отешкалиевой. Однако, согласно материалам следствия, Максот Карабалин и Насип Отешкалиева погибли еще 3 ноября. Потерпевшая сторона предполагает, что это была одна из старых аудиозаписей.

— От Наурыза пришло сообщение: «Вы не помогли мне, когда были нужны, теперь вы мне не нужны». Он также писал: «Я создам здесь семью и сам буду заботиться о родителях, не беспокойте меня». Не думаю, что Наурыз пришел на встречу с Султаном с оружием или палкой. Если это была самооборона, зачем наносить Наурызу 10 ножевых ранений? — сказал брат погибшей Насип Отешкалиевой Тлеккабыл Отешкалиев.

Родственники погибших рассказали, что начали подозревать неладное после того, как Наурыз стал отказываться от видеозвонков, а в селе начали распродавать скот семьи.

На заседании также озвучили сумму ущерба, связанного с государственными пособиями и пенсионными выплатами. Наурызу Мукангалиеву с июня по декабрь было перечислено пособие в размере 520 тысяч тенге. Максоту Карабалину и Насип Отешкалиевой продолжали начислять пенсию, а Мейрамгуль Карабалиной — пособие за декабрь. Общая сумма превысила 255 тысяч тенге.

Судебный процесс продолжится 29 мая. Планируется допросить 26 свидетелей.

Дело рассматривает судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области Зарема Хамидуллина.

Напомним, в конце 2025 года при неустановленных обстоятельствах из села Жангельдин пропала вся семья.

Позже, 6 января 2026 года, в хозяйственной постройке были обнаружены тела двух членов пропавшей на территории Атырауской области семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой. Позже стало известно, что на их телах имелись ножевые ранения.

Согласно судебно-медицинской экспертизе и доказательствам, установленным в ходе следствия, было выяснено, что Наурыз Мукангалиев скончался в мае 2025 года. Остальные трое — глава семьи, его супруга и дочь — умерли в ноябре.

9 января 2026 года официально стало известно, что по подозрению в убийстве членов семьи разыскивается их зять — Султан Сарсемалиев. Дочери убитых также присвоили статус подозреваемой.

24 февраля стало известно, что Сарсемалиев и Мукангалиева были задержаны в деревне Сенару на острове Ломбок в Индонезии. В марте их доставили в Атырау.

Позже сотрудники полиции привезли Султана Сарсемалиева, подозреваемого в убийстве целой семьи в селе Жангельдин Атырауской области, в дом, где были убиты его тесть и теща. Там он показал следователям, как совершал преступление и ответил на вопросы.

В отношении подсудимого было возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 УК РК — «Убийство двух и более лиц». Кроме того, ему вменяются статьи 188 и 190 УК РК — кража и мошенничество, связанные с продажей скота и использованием банковских карт погибших.

Между тем, в прокуратуре Атырауской области сообщили, что Акбаян Мукангалиева не причастна к убийству членов своей семьи. По словам помощника прокурора области Жандара Болатбека, уголовное преследование в ее отношении прекращено.