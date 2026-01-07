Семья пропала в Атырауской области: в полиции заявили об обнаружении двух тел

— В Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов, ранее числившихся пропавшими без вести. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по установлению местонахождения ещё двух пропавших людей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Личности подозреваемых установлены, — заявил начальник областного департамента полиции Нурхат Оразбаев.

В настоящее время правоохранительные органы проводят соответствующие оперативно-розыскные мероприятия с целью их розыска и задержания.

В полиции призвали пользователей социальных сетей опираться исключительно на информацию из официальных источников и воздерживаться от распространения непроверенных и ложных сведений.

Напомним, что поисковые работы по пропавшей семье начались 25 декабря прошлого года.

Позже полиция установила, что помимо этих четырёх человек, дочь семьи и её муж выехали в Узбекистан, а затем в другую страну.