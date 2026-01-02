Семью из четырех человек разыскивают в Атырауской области
25 декабря в полицию Атырауской области обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи, передает агентство Kazinform.
Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись.
— Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры по установлению их местонахождения. Ориентированы полицейские и других регионов. По имеющейся информации, супруги и двое их взрослых детей, 33 и 35 лет, могли направиться в южные регионы страны, — сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
Всех граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении данных лиц, просят сообщить в правоохранительные органы по номерам 98-20-78, 98-20-88.
