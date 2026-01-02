Семью из четырех человек разыскивают в Атырауской области 

Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись.

— Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры по установлению их местонахождения. Ориентированы полицейские и других регионов. По имеющейся информации, супруги и двое их взрослых детей, 33 и 35 лет, могли направиться в южные регионы страны, — сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Всех граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении данных лиц, просят сообщить в правоохранительные органы по номерам 98-20-78, 98-20-88.

Напомним, 20 декабря спасатели обнаружили тело девушки, пропавшей в районе Бутаковского водопада в горах Алматы.