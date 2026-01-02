РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Семью из четырех человек разыскивают в Атырауской области

    25 декабря в полицию Атырауской области обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи, передает агентство Kazinform.

    Семью из четырех человек разыскивают в Атырауской области 
    Фото: ДП Атырауской области

    Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись. 

     — Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры по установлению их местонахождения. Ориентированы полицейские и других регионов. По имеющейся информации, супруги и двое их взрослых детей, 33 и 35 лет, могли направиться в южные регионы страны, — сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

    Всех граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении данных лиц, просят сообщить в правоохранительные органы по номерам 98-20-78, 98-20-88.

    Напомним, 20 декабря спасатели обнаружили тело девушки, пропавшей в районе Бутаковского водопада в горах Алматы.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Пропавшие Полиция
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают