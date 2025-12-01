Вышла кататься на сноуборде: тело девушки обнаружили в горах Алматы

Как сообщили в ДЧС города, 19 декабря в службу «102» с заявлением обратилась родственница о том, что девушка отправилась кататься на сноуборде в горной местности и перестала выходить на связь. После поступления информации в район предполагаемых поисков были незамедлительно направлены силы и средства территориальных подразделений МЧС, сотрудники полиции, спасатели РОСО МЧС, а также волонтеры. На месте был развернут оперативный штаб под руководством ДЧС Алматы и Алматинской области.

В ходе поисково-спасательной операции в районе Бутаковского водопада спасателями было обнаружено тело женщины. После этого был организован спуск с высоты около 2100 метров над уровнем моря до контрольно-спасательного поста в Бутаковском ущелье. Тело передано сотрудникам полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Окончательная идентификация будет проведена после завершения необходимых экспертиз.

Всего в поисковых работах были задействованы 73 человека, включая спасателей и волонтеров, 10 единиц техники, 5 беспилотных летательных аппаратов и 3 кинологических расчета. В операции участвовали подразделения ДЧС Алматы и Алматинской области, РОСО, Служба спасения, Центр медицины катастроф МЧС, а также добровольцы.

В ДЧС напомнили, что ранее Казгидромет объявлял штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее мы рассказывали о том, как избежать трагедии в горах и, какие ошибки чаще всего совершают туристы.