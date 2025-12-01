РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:25, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Вышла кататься на сноуборде: тело девушки обнаружили в горах Алматы

    Спасатели обнаружили тело девушки, пропавшей в районе Бутаковского водопада в горах Алматы, передает агентство Kazinform.

    ь
    Фото: pexels

    Как сообщили в ДЧС города, 19 декабря в службу «102» с заявлением обратилась родственница о том, что девушка отправилась кататься на сноуборде в горной местности и перестала выходить на связь. После поступления информации в район предполагаемых поисков были незамедлительно направлены силы и средства территориальных подразделений МЧС, сотрудники полиции, спасатели РОСО МЧС, а также волонтеры. На месте был развернут оперативный штаб под руководством ДЧС Алматы и Алматинской области.

    В ходе поисково-спасательной операции в районе Бутаковского водопада спасателями было обнаружено тело женщины. После этого был организован спуск с высоты около 2100 метров над уровнем моря до контрольно-спасательного поста в Бутаковском ущелье. Тело передано сотрудникам полиции. 

    Назначена судебно-медицинская экспертиза. Окончательная идентификация будет проведена после завершения необходимых экспертиз.

    Всего в поисковых работах были задействованы 73 человека, включая спасателей и волонтеров, 10 единиц техники, 5 беспилотных летательных аппаратов и 3 кинологических расчета. В операции участвовали подразделения ДЧС Алматы и Алматинской области, РОСО, Служба спасения, Центр медицины катастроф МЧС, а также добровольцы.

    В ДЧС напомнили, что ранее Казгидромет объявлял штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями.

    Ранее мы рассказывали о том, как избежать трагедии в горах и, какие ошибки чаще всего совершают туристы. 

    Теги:
    ДЧС Горы Алматы Спасатели
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают