Выяснились новые подробности о пропавшей семье из Атырауской области

По информации департамента полиции, поисковые работы организованы не только в Атырау, но и по всей территории Казахстана. Проверяются различные медицинские учреждения страны.

Телефонные номера четырёх граждан зарегистрированы в городе Шымкент. По этим районам продолжаются поиски. По словам полицейских, они планировали выехать в Узбекистан, однако на границе этого сделать не удалось.

— Один из членов семьи (сын) Наурыз Мукангалиев общался с родственником через мессенджер. Он сообщил: «Я лечу родителей, не волнуйтесь, они пройдут лечение до 10 декабря». Все пропавшие являются жителями Кызылкогинского района. Их состояние оценивается как среднее. Всем им ежемесячно начисляется пенсия. Финансовых проблем, как я считаю, нет. Никто их не шантажировал. Следует также отметить, что эта семья была обычной и спокойной. Они держали скот, получали пенсии и жили обычной жизнью, — подчеркнул заместитель начальника департамента полиции области Куттыбай Садыков.

Департамент полиции установил, что помимо этих четырёх человек, дочь семьи и её муж выехали в Узбекистан, а затем в другую страну.

На данный момент близкие этой пары не обращались в полицию с заявлением о их исчезновении. Зять пропавшей семьи сообщил своей родной матери, что увёз жену на лечение. Пятеро их детей в настоящее время находятся на попечении его матери в Махамбетском районе.

В настоящее время департамент полиции расследует дело о пропаже четырёх граждан в рамках статьи о убийстве Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Представители департамента полиции не предоставили информации о возможной связи фактов исчезновения четырёх граждан с исчезновением дочери и зятя семьи в соответствии со статьёй 201 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Правоохранительные органы отметили, что пропавшие граждане не являются представителями деструктивных религиозных течений.

Следует отметить, что поисковые работы по пропавшей семье начались 25 декабря прошлого года, так как именно в этот день от родственников поступило заявление в полицию.