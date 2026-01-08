Подозреваемого в убийстве семьи в Атырауской области объявили в розыск

Подозреваемый в преступлении — 29-летний житель Махамбетского района Атырауской области. Также проверяется причастность других лиц.

В полиции призвали пользователей социальных сетей ориентироваться на официальные источники информации и воздержаться от распространения недостоверных либо непроверенных данных.

Напомним, 25 декабря в полиции обратились родственники семьи, сообщив об их исчезновении.

Позже полиция установила, что помимо этих четырёх человек, дочь семьи и её муж выехали в Узбекистан, а затем в другую страну.

6 января в Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов, ранее числившихся пропавшими без вести.