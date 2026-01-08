РУ
    Подозреваемого в убийстве семьи в Атырауской области объявили в розыск

    В Атырауской области подозреваемый в убийстве жителей села Жангельди объявлен в розыск, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП региона.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Подозреваемый в преступлении — 29-летний житель Махамбетского района Атырауской области. Также проверяется причастность других лиц.

    В полиции призвали пользователей социальных сетей ориентироваться на официальные источники информации и воздержаться от распространения недостоверных либо непроверенных данных.

    Напомним, 25 декабря в полиции обратились родственники семьи, сообщив об их исчезновении.

    Позже полиция установила, что помимо этих четырёх человек, дочь семьи и её муж выехали в Узбекистан, а затем в другую страну.

    6 января в Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов, ранее числившихся пропавшими без вести. 

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Семья Розыск Убийство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
