Убийство семьи в Атырау: подозреваемый посетил Мекку после убийства четырех человек

Султан Сарсемалиев, обвиняемый в убийстве четырех человек в Атырау, впервые выступил в суде и озвучил свою версию обстоятельств, которые, по его словам, привели к преступлению, передает корреспондент агентства Kazinform.

На заседании обвиняемый заявил, что отказывается отвечать на вопросы государственного обвинителя и потерпевшей стороны, однако готов отвечать на вопросы судьи и своего адвоката.

По словам Султана Сарсемалиева, многолетнее непонимание и конфликт с родственниками бывшей супруги привели к распаду семьи. Он рассказал, что со стороны тещи на него оказывалось давление, а семейные конфликты со временем лишь обострялись.

— Все преступления совершал сознательно. Я готов за них отвечать. Считаю, что это стало результатом гнева и мести, которые накапливались во мне в течение длительного времени. Основная причина — вмешательство семьи моей жены в дела моей семьи и моих пятерых детей, — сказал обвиняемый.

Он также рассказал о событиях 2024 года, заявив, что в тот период испытывал сильную злость и эмоциональное выгорание. При этом некоторые свои действия он попытался объяснить необходимостью самообороны.

— С 2022 по 2025 год мы проживали в Атырау. В тот период родители жены начали чрезмерно вмешиваться в нашу семейную жизнь. Они хотели, чтобы все было по-своему. Признаю, что они очень много помогали и поддерживали нас материально. Даже когда я отказывался, они все равно давали мне деньги, но не воспринимая меня как человека, — сказал в суде Султан Сарсемалиев.

Обвиняемый также описал свои действия после преступления. Он подтвердил, что заранее планировал дальнейшие шаги, а затем покинул страну. После убийства родственников своей жены он отправился в Мекку, где, по его словам, намеревался покончить с собой.

Однако спустя несколько дней с ним связалась мать и сообщила, что состояние Акбаян ухудшилось. После этого он передумал и вернулся в Казахстан.

Ранее в суде было продемонстрировано видео, записанное во время следствия. На записи Султан Сарсемалиев говорил, что решил скрыть преступление и не беспокоился о состоянии сестры своей жены.

Напомним, в доме сестры подозреваемого были обнаружены оригинал удостоверения личности Акбаян Мукангалиевой, оригинал документа, подтверждающего инвалидность первой группы, а также второй номер телефона Султана Сарсемалиева и доверенность, выданная Айдане Сарсемалиевой.

Ранее в суде были озвучены показания Акбаян Мукангалиевой, данные в ходе следствия.

Также на одном из заседаний стало известно, что обвиняемый сдал в ломбард золотые украшения своей тещи.

По материалам дела, в селе Жангельдин пастух присматривал за скотом погибших за 3 тысячи тенге в день.

Кроме того, в ходе процесса выяснилось, что арендная плата за дом в Атырау, где были обнаружены два тела, поступала его владельцу от неизвестного человека.

Во время досудебного расследования интересы Султана Сарсемалиева представляли два адвоката. Сейчас его защищает один адвокат — Асан Жумабаев, который ранее заявлял, что говорить о виновности подсудимого пока рано.

Согласно материалам дела, в 2024 году Сарсемалиев работал разнорабочим на одном из коммерческих объектов, занимаясь земляными работами и вывозом мусора. Один из свидетелей отметил, что подсудимый был физически крепким и мог самостоятельно копать землю.

Ранее на суде Султан Сарсемалиев заявил, что убил своего шурина Наурыза Мукангалиева не умышленно, а в целях самообороны.

Сарсемалиев отказался от рассмотрения дела судом присяжных. В ходе судебного процесса как государственный обвинитель, и сам подсудимый заявляли, что причиной трагедии стал семейный конфликт.

Султану Сарсемалиеву предъявлены обвинения по пункту 1 части 2 статьи 99 УК РК («Убийство двух и более лиц»), а также по статьям 188 и 190 УК РК, связанным с хищением банковских карт и продажей скота.

По версии следствия, в мае 2024 года он убил Наурыза Мукангалиева в арендованном доме в Атырау и закопал тело рядом с домом.

В ноябре того же года, как утверждает следствие, обвиняемый одним ножом убил еще троих человек. В селе Жангельдин он лишил жизни своих тестя Максота Карабалина и тещу Насип Утешкалиеву, после чего закопал их тела в сарае. Затем привез Мейрамгуль Карабалину в дом в Атырау, где временно проживал, нанес ей ножевые ранения, от которых она скончалась.