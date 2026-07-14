Джеки Чан прибыл в Мангистаускую область на съемки своего нового фильма

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретил у трапа самолета актера, режиссера и продюсера Джеки Чана, который будет снимать свой новый фильм «Доспехи Бога 4: Ультиматум» в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Мангистауской области.

Выбор Мангистау в качестве одной из ключевых съемочных площадок масштабного кинопроекта подтверждает растущий интерес мировой киноиндустрии к уникальным природным ландшафтам Казахстана. Одной из главных локаций фильма станет всемирно известное урочище Бозжыра, отметили в пресс-службе акима Мангистауской области.

В ходе встречи с Джеки Чаном аким области Нурдаулет Килыбай сказал, что участие региона в проекте такого уровня открывает новые возможности для развития туризма, привлечения инвестиций и продвижения Мангистау на международной арене.

Фото: акимат Мангистауской области

Фото: акимат Мангистауской области

Джеки Чан поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что природные ландшафты Мангистау обладают уникальным кинематографическим потенциалом и станут яркой частью будущего фильма.

Ранее мы рассказывали, как полиция Алматы готовилась к прибытию Джеки Чана и его съемочной группы. Известный актер и режиссер прилетел в Казахстан на запуск съемок «Доспехи бога: Ультиматум».