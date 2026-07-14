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    Джеки Чан прибыл в Мангистаускую область на съемки своего нового фильма

    Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретил у трапа самолета актера, режиссера и продюсера Джеки Чана, который будет снимать свой новый фильм «Доспехи Бога 4: Ультиматум» в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Мангистауской области.

    Джеки Чан прибыл в Мангистаускую область на съемки своего нового фильма
    Фото: акимат Мангистауской области

    Выбор Мангистау в качестве одной из ключевых съемочных площадок масштабного кинопроекта подтверждает растущий интерес мировой киноиндустрии к уникальным природным ландшафтам Казахстана. Одной из главных локаций фильма станет всемирно известное урочище Бозжыра, отметили в пресс-службе акима Мангистауской области.

    В ходе встречи с Джеки Чаном аким области Нурдаулет Килыбай сказал, что участие региона в проекте такого уровня открывает новые возможности для развития туризма, привлечения инвестиций и продвижения Мангистау на международной арене.

    Джеки Чан в Мангистау
    Фото: акимат Мангистауской области
    Джеки Чан
    Фото: акимат Мангистауской области

    Джеки Чан поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что природные ландшафты Мангистау обладают уникальным кинематографическим потенциалом и станут яркой частью будущего фильма.

    Ранее мы рассказывали, как полиция Алматы готовилась к прибытию Джеки Чана и его съемочной группы. Известный актер и режиссер прилетел в Казахстан на запуск съемок «Доспехи бога: Ультиматум».

    Культура Регионы Казахстана Новости кино Международная деятельность Акимат Искусство Мангистауская область
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор