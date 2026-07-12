Как полиция Алматы готовилась к прибытию Джеки Чана и его съемочной группы

Накануне прибытия в Алматы всемирно известного актера и режиссера Джеки Чана в департаменте полиции города состоялось расширенное рабочее совещание по вопросам обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка в период реализации международного кинопроекта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В совещании приняли участие руководители служб и подразделений, задействованных в обеспечении безопасности, организации дорожного движения, сопровождении мероприятий и координации взаимодействия с организаторами съемочного процесса.

Начальник департамента полиции города Алматы Айдын Кабдулдинов подчеркнул, что проведение в мегаполисе кинопроекта мирового уровня является значимым событием для города и страны, а работа полиции должна соответствовать самым высоким профессиональным стандартам.

Фото: Polisia.kz

— Наша задача — обеспечить максимальный уровень общественной безопасности, надежную охрану общественного порядка и создать все необходимые условия для спокойного проведения съемочного процесса. Такие проекты способствуют укреплению международного авторитета Казахстана, поэтому каждая служба должна действовать слаженно, профессионально и исключительно в рамках закона, — отметил Айдын Кабдулдинов.

В ходе совещания были детально рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на съемочных площадках, сопровождения участников проекта, организации дорожного движения, взаимодействия с местными исполнительными органами и организаторами съемок, а также алгоритмы реагирования на возможные внештатные ситуации.

В департаменте полиции подчеркнули, что все необходимые организационные и профилактические меры приняты заблаговременно. В настоящее время подразделения полиции продолжают выполнять задачи по обеспечению общественной безопасности в штатном режиме, создавая условия для безопасного проведения съемок.

Ранее сообщалось, что Джеки Чан прилетел в Алматы на запуск съемок «Доспехи бога: Ультиматум».