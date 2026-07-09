Джеки Чан прилетел в Алматы на запуск съемок «Доспехи бога: Ультиматум»

Сегодня в Алматы состоялась официальная церемония запуска международного художественного фильма Armour of God: Ultimatum («Доспехи бога: Ультиматум») с участием всемирно известного актера Джеки Чана, передает корреспондент агентства Kazinform.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра — Министр культуры и информации РК Аида Балаева, аким города Алматы Дархан Сатыбалды, аким Алматинской области Марат Султангазиев, а также представители казахстанской и международной киноиндустрии.

В ходе встречи Джеки Чан пообщался с талантливыми юными художниками Алматы и молодыми кинематографистами — выпускниками Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Он пожелал успехов на творческом пути и отметил важность постоянного развития и любви к своему делу. В память о встрече дети подарили знаменитому актеру его портреты.

Приветствуя гостя, Вице-премьер выразила признательность за его вклад в развитие казахстанско-китайских отношений.

— Выражаю вам благодарность за популяризацию культуры Казахстана на мировой арене и укрепление культурно-гуманитарных связей наших стран. Желаю новых творческих достижений и успехов в предстоящих съемках, — отметила Аида Балаева.

Кульминацией мероприятия стала памятная фотография с традиционной кинотарелкой — общепринятого мирового символа начала съемочного процесса, ознаменовавшая официальный старт производства фильма.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Проект реализуется при поддержке министерства культуры и информации Республики Казахстан и китайской государственной кинокомпании China Film Group Corporation. Производство фильма осуществляют казахстанская компания Sәlem Entertainment и гонконгская компания Billion Target.

Съемки фильма пройдут на территории Казахстана с июля по октябрь 2026 года под руководством казахстанского режиссера-постановщика Роберта Кун. Картина ориентирована на широкий международный прокат. Основными съемочными площадками станут Алматы, Алматинская и Мангистауская области.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Фото: Министерство культуры и информации РК

Проект носит стратегический и имиджевый характер для Казахстана. Ранее в Мангистауской области начались съемки фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» с участием Джеки Чана. Первые кадры международного проекта уже сняты на уникальных природных ландшафтах региона.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Напомним, в ноябре прошлого года команда проекта «Доспехи Бога» прибыла в Актау и начала изучать природные локации. В декабре Мангистау был официально утвержден как одна из локаций в фильме.

В апреле стало известно, что съемки франшизы также пройдут в Каскелене. Съемки планируют завершить уже в этом году, в прокат фильм выйдет в феврале 2027 года.

Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazinform режиссер Роберт Кун поделился, что именно Джеки Чан стал для него примером в мире кинематографии.