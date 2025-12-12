РУ
    «Доспехи Бога 4» будут снимать в Мангистау — локацию официально утвердили

    Актер Джеки Чан и режиссер фильма «Доспехи Бога: Ультиматум» Роберт Кун официально утвердили Мангистау главной локацией для своего нового крупного кинопроекта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр общественных коммуникаций области. 

    Чан
    Фото: кадр из фильма

    В ходе визита представители кинопроекта ознакомились с природными и инфраструктурными возможностями региона, посетили десятки потенциальных локаций и провели детальный осмотр ключевых природных объектов. В результате длительных переговоров именно Мангистау был выбран местом проведения съемок фильма «Доспехи Бога» благодаря уникальным ландшафтам, масштабным панорамам и природной самобытности региона.

    Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

    В сообщении говорится, что съемки культового фильма в Мангистау рассматриваются как значимое событие для казахстанской киноиндустрии. Реализация проекта позволит укрепить позиции Казахстана на международной кинематографической карте, привлечь инвестиции в регион, а также будет способствовать развитию креативных индустрий и туристического потенциала области.

    Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

    Отмечается, что участие в проекте международной команды такого уровня создает дополнительные возможности для профессионального обмена, вовлечения местных специалистов и продвижения природного и культурного наследия Мангистау на мировой аудитории.

    Подготовительные и организационные работы по проекту будут продолжены в установленном порядке.

    Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

    Напомним, в ноябре команда проекта «Доспехи Бога» прибыла в Актау и начала изучать природные локации. 

    Ранее сообщалось, что в Казахстане реализуется ряд международных кинопроектов с участием мировых звезд, включая Джеки Чана, а также о прилете всемирно известного актера в Алматы. Он может принять участие в съемках одного из фильмов.

    В Казахстане пройдут съемки четвертой части легендарной франшизы «Доспехи Бога» с известным актером и режиссером Джеки Чаном. Он утвердил Роберта Куна режиссёром и постановщиком боевых сцен нового мирового проекта «Доспехи Бога: Ультиматум».

    В новом фильме Джеки Чана снимется казахстанский актер Рустем Омаров.

    Мангистауская область
