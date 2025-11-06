Казахстанский актер Рустем Омаров снимется в новом фильме Джеки Чана
Казахстанский актер Рустем Омаров присоединяется к международному проекту Джеки Чана - «Доспехи Бога: Ультиматум», передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно информации Salem Entertainment, Рустем Омаров выступит в проекте в качестве актера и сценариста.
— Я счастлив: я буду сниматься с Джеки Чаном, кумиром детства, — прокомментировал Рустем Омаров.
В начале октября стало известно, что в Казахстане пройдут съемки четвертой части легендарной франшизы «Доспехи Бога».
Это культовый гонконгский приключенческий боевик 1986 года, снятый самим Джеки Чаном, который также исполнил главную роль. Позже вышли продолжения: «Доспехи Бога 2: Операция Кондор» (1991) и «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» (2012).
Ранее сообщалось, что режиссером нового международного проекта Джеки Чана станет казахстанец Роберт Кун.
В эксклюзивном интервью агентству Kazinform Роберт Кун поделился, что именно Джеки Чан стал для него примером в мире кинематографии.