    Казахстанский актер Рустем Омаров снимется в новом фильме Джеки Чана

    Казахстанский актер Рустем Омаров присоединяется к международному проекту Джеки Чана - «Доспехи Бога: Ультиматум», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанский актер Рустем Омаров снимется в новом фильме Джеки Чана
    Фото: instagram.com/_omarov_rustem

    Согласно информации Salem Entertainment, Рустем Омаров выступит в проекте в качестве актера и сценариста.

    — Я счастлив: я буду сниматься с Джеки Чаном, кумиром детства, — прокомментировал Рустем Омаров.

    В начале октября стало известно, что в Казахстане пройдут съемки четвертой части легендарной франшизы «Доспехи Бога».

    Это культовый гонконгский приключенческий боевик 1986 года, снятый самим Джеки Чаном, который также исполнил главную роль. Позже вышли продолжения: «Доспехи Бога 2: Операция Кондор» (1991) и «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» (2012).

    Ранее сообщалось, что режиссером нового международного проекта Джеки Чана станет казахстанец Роберт Кун.

    В эксклюзивном интервью агентству Kazinform Роберт Кун поделился, что именно Джеки Чан стал для него примером в мире кинематографии.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
