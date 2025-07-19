Хотел повторить опыт Джеки Чана: как Роберт Кун создает голливудский экшен

— Роберт, вы начинали с экшен-постановок. Что вдохновило вас выбрать именно это направление в кино?

— Всё началось с детского увлечения. Мой старший брат снимал короткие сцены на маленький японский фотоаппарат, потом монтировал их, а я был актёром и каскадёром. В школе с одноклассником мы заучивали боевые сцены из «Матрицы» (1999) и разыгрывали их на переменах. Тяга к творчеству была всегда, просто я тогда не осознавал, что именно этим хочу заниматься профессионально.

Фото: из личного архива

— Как вы пришли в киноиндустрию?

— В кино меня пригласил Игорь Цай в 2004 году, когда я учился в 9 классе и мне было 14 лет. Он выиграл конкурс на постановку экшен-сцены для будущего хита Тимура Бекмамбетова — фильма «Дневной дозор». Оказалось, то, чем мы занимались, называлось постановкой боевых сцен, а я был каскадёром.

— Какие зарубежные постановщики или режиссёры повлияли на вас?

— Джеки Чан. То, что он делал 40 лет назад, до сих пор кажется невозможным. Осознаёшь масштаб только когда сам начинаешь работать в этой профессии. Помню лет 10 назад на иностранном проекте я режиссировал экшен и хотел одновременно исполнить роль футуристичкого бойца в маске. Хотел, как Джеки, и ставить, и сниматься. Итог — порвал связку на ноге в первый же день и оставшуюся часть проекта режиссировал на костылях. К счастью, ребята из нашей студии знали хореографию и подменили меня в кадре. После начала актерской карьеры таких эксцессов уже не было, но я понял какая большая нагрузка и ответственность — совмещать сразу несколько ролей на съёмочной площадке.

Чарли Чаплин и Бастер Китон — это невероятные личности, их пластика и трюки неповторимы, экшен-сцены и танцы нещадно копируются, но мало кто упоминает первоисточник.

Фото: из личного архива

— Чем отличается работа над экшн-сценами в Казахстане и за рубежом? Чего не хватает нашей стране?

— Масштаба. Нашим кинематографистам удается с бюджетом одной сцены иностранного фильма выигрывать номинации лучших фильмов и сериалов среди коммерческого кино, подчеркиваю — коммерческого. В Казахстане наша экшен студия «Кун-До» работает только на продюсерских проектах наших друзей и партнеров, и независимо от бюджета мы подходим к процессу точно так же, как и для голливудских мейджоров.

— Насколько сложно адаптировать западные стандарты экшена под местную индустрию и зрителя?

— Кажется, это невозможно и не нужно. При съемках фильма «Челюсти» у Спилберга сломалась механическая акула и он ушел в драматургию, показав хищника совсем мало. Но леденящий ужас «Челюсти» пробирает до сих пор. Мы сторонники креативного экшена со смыслом, который продвигает сюжет и раскрывает персонажей — это международный язык, который без слов понимает любой зритель.

Фото: из личного архива

— За вашими плечами более 20 лет работы на съёмочных площадках 20th Century Fox, Universal, Disney. Как вы попали в такие проекты?

— Перфекционизм, железная дисциплина и огромное желание. Мы выработали и соблюдали свой собственный подход — «Принцип 24 часов» — мы читали сценарий, выписывали экшен-сцены, разрабатывали, снимали, монтировали, озвучивали, позже добавили анимацию и многое другое — и через сутки выдавали продукт, который понятен режиссерам, операторам и главное — продюсерам. Со временем этот подход стал для нас естественным, как дыхание. Сейчас, конечно, когда работаем сразу над четырьмя крупными проектами, становится сложнее.

— Как вы оцениваете развитие казахстанского кинематографа за последние 10 лет?

— Радует, что появилось много смелых кинематографистов и профессиональных продюсеров, постепенно трансформирующих казахстанские фильмы в полноценную коммерческую киноиндустрию.

Фото: из личного архива

— Какие жанры, по-вашему, сегодня недооценены в Казахстане, но могли бы «выстрелить»?

— Те или иные жанры недооценены только из-за того, что нет проектов способных полноценно привлечь аудиторию. Делать дорогое кино в Казахстане — риск. Поэтому выживают недорогие и простые форматы, которые могут окупиться в прокате или продаже прав. Мы со своей стороны пытаемся развлечь зрителя в необычных жанрах. Например, наш последний фильм «Патруль: последний приказ» режиссера Рустема Омарова содержит большое количество экшен сцен — это бои, перестрелки, авто- мото погони, конные трюки и всё это удовольствие стоит больших денег при производстве, но при этом Рустем и продюсеры проекта решили рискнуть. Фильм нашел отклик у зрителей и собрал в прокате более 2 млрд тенге, что делает этот проект рекордсменом.

Фото: из личного архива

— Что Вас вдохновляет вне кино — книги, музыка, люди?

— Вдохновляет моя семья, вдохновляют люди и невероятные вещи, которые они создают — это и творчество, и технологические прорывы, которые они совершают. Конечно, всё это дело привычки, времени и вложенного труда. Кто-то не понимает, как можно придумать сценарий, снять и смонтировать кино, а мы делаем это на ежедневной основе. Когда я слушаю музыку Шопена — поражаюсь, как в человеческом сознании может родиться такое сложное и прекрасное произведение.