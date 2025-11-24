Продолжение фильма «Доспехи Бога» с Джеки Чаном могут снять в Мангистау

Франшиза «Доспехи Бога», первая часть которой вышла в 1986 году, считается одной из самых известных картин в фильмографии Джеки Чана. Спустя годы интерес к проекту вновь растёт и его возвращение вызывает большой отклик среди поклонников по всему миру. Если съемки пройдут в Мангистау, это станет значимым событием для киноиндустрии Казахстана.

В день приезда команда встретилась с акимом Мангистауской области, где обсудили организационные вопросы и меры поддержки, необходимые для проведения съемочного процесса в регионе.

Если проект окончательно утвердят, Мангистау может войти в мировую кинематографическую историю и впервые появиться в крупном международном экшн-фильме с участием Джеки Чана.

Режиссер фильма «Доспехи Бога: Ультиматум» Роберт Кун также сообщил в соцсетях, что прибыл в Актау.

Скриншот со страницы Роберта Куна в соцсетях

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане реализуется ряд международных кинопроектов с участием мировых звезд, включая Джеки Чана, а также о прилете всемирно известного актера в Алматы. Он может принять участие в съемках одного из фильмов.

В Казахстане пройдут съемки четвертой части легендарной франшизы «Доспехи Бога» с известным актером и режиссером Джеки Чаном. Он утвердил Роберта Куна режиссёром и постановщиком боевых сцен нового мирового проекта «Доспехи Бога: Ультиматум».

Казахстанский актер Рустем Омаров снимется в новом фильме Джеки Чана.