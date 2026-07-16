Алатау станет новым центром талантов, технологий и инвестиций в Евразии — Токаев

На встрече с руководителями высокотехнологичных компаний Китая в Шанхае Президент рассказал о перспективах развития города Алатау, который создается по принципу Digital by Default, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев: «Уверен, что в дальнейшем город Алатау станет новым центром талантов, технологий и инвестиций в Евразии».

— Город Алатау должен стать основной площадкой для реализации принципа Smart City, интеллектуальных транспортных, цифровых платежных систем, а также энергоэффективных объектов и передовой телекоммуникационной инфраструктуры. Город также должен стать одним из ведущих цифровых финансовых центров региона. С этой целью мы формируем современную систему правового регулирования для развития цифровых активов, технологий «токенизации», блокчейна и криптоиндустрии. Несомненно, главной опорой в этой работе будут конкурентное право и специальный налоговый режим. Участники проекта «Алатау» смогут воспользоваться возможностями экосистемы Международного финансового центра «Астана». МФЦА работает на принципах английского права и обслуживает около 6 тысяч компаний из более чем 90 стран мира. Уверен, что в дальнейшем город Алатау станет новым центром талантов, технологий и инвестиций в Евразии, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность в том, что Казахстан и Китай смогут вместе сформировать облик новой технологической эры в Евразии.

— Казахстан всегда готов обеспечивать благоприятную бизнес-среду для китайских инвесторов. Мы гарантируем законодательную защиту инвестиций, предоставляем современную инфраструктуру и квалифицированные кадры, оказываем всестороннюю государственную поддержку. Наша цель — не просто привлечь капитал. Мы стремимся к совместной разработке новых технологий, созданию научно-исследовательских центров, формированию новых производственных цепочек и развитию человеческого капитала, который будет продвигать ориентир будущего — экономику знаний. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча откроет путь к новым совместным проектам и масштабным инвестициям, — подытожил Президент Казахстана.

На встрече выступили министр промышленности и информатизации КНР Ли Лэчэн, председатель Совета директоров компании СITIC Group Си Гохуа, генеральный директор компании 01AI Ли Кай-Фу, член наблюдательного совета, президент департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Huawei Technologies Ван Цзяньфэн, председатель совета директоров, главный операционный директор компании Agibot Цзян Циньсун, председатель правления и президент компании Goldcard Smart Group Ян Бин, председатель совета директоров компании Ningbo Hoshine Group Ло Лиго, председатель совета директоров компании YTO Express Юй Хуэйцзяо, председатель совета директоров компании Xinjiang Lihua (Group) Чжан Цихай.

Напомним, что накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай.

Сегодня он встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая, где презентовал в Шанхае цифровые приоритеты Казахстана и проект Data Center Valley.