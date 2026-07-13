Экономика Казахстана выросла на 4,1% за счет устойчивого развития несырьевых отраслей

По данным Бюро национальной статистики, по итогам первого полугодия 2026 года реальный рост ВВП Казахстана составил 4,1%, ускорившись на 0,4 процентного пункта по сравнению с итогами января-мая, передает Kazinform.

Как отметили в Министерстве национальной экономики, основным драйвером роста остается ненефтяной сектор — рост превышает 5%. Несмотря на снижение объемов добычи нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,4%, реальный сектор экономики вырос на 5,1%, сфера услуг — на 3,5%.

Экономика продолжает расти за счет несырьевых отраслей. Более 80% прироста ВВП обеспечили обрабатывающая промышленность, строительство, торговля и транспорт, которые сохраняют наиболее высокие темпы развития.

Лидером по темпам роста остается строительство. За первое полугодие объем выполненных строительных работ увеличился на 15,2%. Введено в эксплуатацию 8,5 млн кв. м жилья, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 9,8%. По итогам шести месяцев объем выпущенной продукции достиг 16,2 трлн тенге, что выше показателя горнодобывающей отрасли, который составил около 15,9 трлн тенге.

Несмотря на снижение темпов роста производства в металлургии, на долю которой приходится более 40% обрабатывающей промышленности, рост сектора обработки обеспечили другие производства. Выпуск готовых металлических изделий увеличился на 39,9%, автомобилей — на 31,6%, фармацевтической продукции — на 43,6%, химической — на 20,7%, резиновых и пластмассовых изделий — на 21,8%, строительных материалов — на 14,1%, продуктов питания — на 14,7%.

Положительная динамика сохраняется и в других отраслях экономики. Объем торговли вырос на 5,7%, сельского хозяйства — на 4,4%, услуг связи — на 4,3%.

Транспортно-логистическая отрасль увеличилась на 7,1%. Рост обеспечен расширением услуг вспомогательной транспортной деятельности на 14%, увеличением объемов железнодорожных грузоперевозок на 4,9% и автомобильных грузоперевозок на 11,4%.

Сохраняется высокая инвестиционная активность. Инвестиции в основной капитал выросли на 9,6%. Наиболее значительный прирост отмечен в сферах информации и связи — в 2,3 раза, электроснабжения — на 61,4%, обрабатывающей промышленности — на 33,3%, сельского хозяйства — на 24,6% и транспорта — на 11,6%.

Таким образом, динамичное развитие несырьевых отраслей и высокая инвестиционная активность продолжают формировать устойчивую основу экономического роста Казахстана, отметили в ведомстве.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Олжаса Бектенова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за январь–июнь текущего года и планах по дальнейшей диверсификации экономики.