Казахстан привлек 89% greenfield-инвестиций в Центральной Азии

Казахстан привлек 89% всех внутрирегиональных инвестиций в новые производства (greenfield-проекты) в Центральной Азии. По данным ЭСКАТО ООН, в прошлом году республика получила $19 млрд таких инвестиций, говорится в обзоре Правительства РК об исполнении поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по модернизации национальной экономической моделия, передает Kazinform.

Как отмечается, реализуемые Правительством реформы направлены на выполнение задачи, поставленной Главой государства, — к 2029 году удвоить объем ВВП страны до $450 млрд и обеспечить приток иностранного капитала в размере не менее $150 млрд.

Для повышения инвестиционной привлекательности страны был запущен Инвестиционный штаб, который занимается решением вопросов инвесторов на месте и в режиме реального времени.

Для крупных проектов стоимостью свыше $60 млн предусмотрен инструмент Соглашения об инвестициях, который гарантирует стабильность законодательства Казахстана в течение 25 лет. На сегодняшний день заключено 62 таких соглашения.

Благодаря системному подходу Казахстан сохраняет статус ведущего инвестиционного направления в регионе. По данным ЭСКАТО ООН, в прошлом году республика привлекла $19 млрд в greenfield-проекты, что составляет 89% от всех вложений в новые производства среди стран Центральной Азии.

Кроме того, общий приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан вырос на 14,4% и составил $20,5 млрд.

В структуре прямых иностранных инвестиций лидируют торговля с объемом вложений $4,8 млрд, обрабатывающая промышленность — $4,4 млрд и горнодобывающий сектор — $3,4 млрд.

В пятерку крупнейших инвесторов Казахстана вошли Нидерланды с объемом вложений $4,6 млрд, Россия — $2,9 млрд, Китай — $2,8 млрд, Объединенные Арабские Эмираты — $1,6 млрд и Сингапур — $1,4 млрд.

Как отмечается в обзоре, инвестиции этих стран направлены на реализацию технологически сложных индустриальных и инфраструктурных проектов.

Правительство продолжает работу по созданию условий для привлечения капитала, развитию конкурентной среды и формированию предсказуемых условий для инвесторов.

Напомним, в ходе 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен сохранить лидерство в ЦА по объему привлеченных инвестиций.



