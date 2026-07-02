Казахстан намерен сохранить лидерство в ЦА по объему привлеченных инвестиций — Токаев

Глава государства провел 38-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов. В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан неизменно сохраняет приверженность курсу устойчивого развития, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

По его словам, первоочередная задача — своевременно адаптироваться к новым условиям как в экономической, так и в политической сферах.

— Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в прошлом году экономика Казахстана выросла на 6,5 процента. Объем валового внутреннего продукта страны превысил отметку в 300 миллиардов долларов. Казахстан намерен сохранить лидерство в Центральной Азии по объему привлеченных инвестиций. Накопленный объем чистых прямых иностранных инвестиций превысил 150 миллиардов долларов, что составляет почти 70 процентов всех вложений в регион. Основой этих экономических достижений является наша политическая стабильность. По итогам исторического общенационального референдума мы приняли новую Конституцию Республики, которая уже получила признание как народная Конституция. Символично, что наш Основной закон вступил в силу буквально накануне нашего заседания. Обновленные конституционные нормы обеспечивают максимально высокий уровень защиты прав инвесторов, — заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что сформирована современная институциональная среда, привлекательная для международного бизнеса. Он сообщил, что для упрощения инвестиционных процедур была запущена Национальная цифровая инвестиционная платформа, функционирующая по принципу «единого окна».

— Деятельность Инвестиционного штаба обеспечивает оперативное принятие решений и комплексную государственную поддержку инвесторов. Наряду с институциональными гарантиями мы предлагаем бизнесу практические долгосрочные стимулы. Сегодня иностранные предприниматели могут воспользоваться преимуществами нашей программы «Altyn visa», предусматривающей налоговые преференции и упрощенные миграционные процедуры. Вместе с тем мы не намерены останавливаться на достигнутом. Нам предстоит проделать большую работу, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, на полях заседания компания Presight AI подписала с Министерством транспорта Казахстана соглашение о развитии технологий «умных» автодорог.

Также в кулуарах заседания Совета управляющий директор Alstom по Западной и Центральной Азии Жером Бойе рассказал о реализации инвестиционных проектов компании в Казахстане.

А советник председателя правления KPMG EMA Олег Гощанский заявил, что стабильный инвестиционный климат в Казахстане и прагматичная политика государства укрепляют доверие иностранных инвесторов.

Также на заседании Совета иностранных инвесторов президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сообщила, что Европейский банк реконструкции и развития изучает возможность инвестиций в развитие сети дата-центров в Казахстане.

В свою очередь председатель правления Kazakh Invest Султангали Кинжакулов рассказал, какие наиболее значимые льготы для инвесторов были предоставлены в Казахстане за последнее время.