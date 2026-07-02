ЕБРР планирует начать инвестировать в развитие дата-центров в Казахстане

Европейский банк реконструкции и развития изучает возможность инвестиций в развитие сети дата-центров в Казахстане. Об этом сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо на заседании Совета иностранных инвесторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Одиль Рено-Бассо, одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества с Казахстаном является развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение суверенитета данных.

— Казахстан справедливо сделал это одним из центральных элементов своей цифровой стратегии. ЕБРР сочетает финансирование, техническую помощь и политический диалог для поддержки этой цели. Банк инвестирует в современные центры обработки данных и развитие трансграничной цифровой инфраструктуры, а также помогает Правительствам разрабатывать нормативную и инвестиционную базу, способную привлечь частный капитал, — отметила глава банка.

В настоящее время ЕБРР проводит исследование по Казахстану и Центральной Азии, чтобы определить существующие барьеры и возможности для развития дата-центров.

— Его результаты станут основой для дальнейшей инвестиционной и политической стратегии банка в этом секторе, — добавила Одиль Рено-Бассо.

Ранее сообщалось, что ЕБРР планирует довести инвестиции в Казахстан до 1,3 млрд евро.