ЕБРР планирует довести инвестиции в Казахстан до 1,3 млрд евро

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел ряд встреч с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, старшим вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом и управляющим исполнительным директором Marubeni Corporation Сатору Ичинокава, прибывшими в Астану для участия в 38-м пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ходе встреч были обсуждены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в контексте задач по развитию экономики и реализации нового инвестиционного цикла, поставленных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перед Правительством на прошедшем совместном заседании палат Парламента.

На встрече с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо обсуждены вопросы наращивания инвестиционного сотрудничества в области строительства и модернизации социальной, транспортной, промышленной, инженерной инфраструктуры, цифровизации и искусственного интеллекта, а также укрепления взаимодействия в финансовой сфере и мерах поддержки бизнеса.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Премьер-министр отметил значимую роль Банка в улучшении инвестиционного климата и устойчивого развития экономики Казахстана. За годы совместной работы портфель ЕБРР в стране достиг 354 проектов на общую сумму 12,7 млрд долларов в сферах малого и среднего бизнеса, финансов, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, сельского хозяйства и информационных технологий.

Одиль Рено-Бассо сообщила, что в этом году объем инвестиций ЕБРР в экономику Казахстана достигнет исторического уровня: на сегодняшний день профинансировано проектов в Казахстане на сумму свыше 800 млн евро. В целом, по итогам года ожидается, что приток инвестиций может превысить 1,3 млрд евро.

Фото: пресс-служба Правительства РК

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества и реализации новых совместных проектов.

В ходе переговоров со старшим вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом рассмотрены текущие производственные показатели и вопросы дальнейшего технологического развития. ExxonMobil участвует в реализации крупных совместных проектов — Тенгиз, Кашаган, Каспийский трубопроводный консорциум. Стороны отметили плодотворный характер сотрудничества и подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия.

Фото: пресс-служба Правительства РК

На встрече с управляющим исполнительным директором Marubeni Corporation Сатору Ичинокавой обсуждены перспективы дальнейшего развития казахско-японского экономического сотрудничества. Отмечено, что Marubeni является давним и надежным партнером Казахстана в области энергетики и промышленного производства.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления деловых связей и расширения практического взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран.

Фото: пресс-служба Правительства РК

По итогам встреч стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества, реализации действующих проектов и проработке новых инвестиционных инициатив в приоритетных секторах экономики Казахстана.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Ранее Олжас Бектенов провел ряд двусторонних встреч с участниками 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК: вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани, президентом Chevron Upstream Клэем Неффом, президентом подразделения «Разведка и добыча» Shell plc Питером Костелло.