Какие инвестиционные проекты французская Alstom реализует в Казахстане

— Наша компания является производителем железнодорожной техники. Мы работаем в Казахстане с 2010 года. Тесно сотрудничаем с КТЖ. В период с 2010 по 2023 год мы инвестировали в страну 200 миллионов евро. В 2023 году было принято решение о дополнительном инвестиционном пакете в размере 50 миллионов евро, реализацию которого мы завершим к концу 2027 года. Эти средства направляются на строительство локомотивостроительного завода в Астане и развитие железнодорожных депо в южных регионах Казахстана. В конечном итоге эти проекты будут способствовать развитию грузоперевозок по Среднему коридору, — рассказал он в кулуарах заседания Совета иностранных инвесторов.