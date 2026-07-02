Какие инвестиционные проекты французская Alstom реализует в Казахстане
Управляющий директор Alstom по Западной и Центральной Азии Жером Бойе рассказал о реализации инвестиционных проектов компании в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Наша компания является производителем железнодорожной техники. Мы работаем в Казахстане с 2010 года. Тесно сотрудничаем с КТЖ. В период с 2010 по 2023 год мы инвестировали в страну 200 миллионов евро. В 2023 году было принято решение о дополнительном инвестиционном пакете в размере 50 миллионов евро, реализацию которого мы завершим к концу 2027 года. Эти средства направляются на строительство локомотивостроительного завода в Астане и развитие железнодорожных депо в южных регионах Казахстана. В конечном итоге эти проекты будут способствовать развитию грузоперевозок по Среднему коридору, — рассказал он в кулуарах заседания Совета иностранных инвесторов.
Кроме того, Жером Бойе сообщил, что Alstom активно внедряет искусственный интеллект в производственные и сервисные процессы компании.
— Мы активно используем искусственный интеллект для прогнозирования и оценки различных процессов в нашей работе. Сейчас мы внедряем в наши системы малые рекурсивные модели. Они разработаны нашими инженерами в Казахстане и позволяют своевременно обслуживать локомотивы, предотвращая возможные неисправности, — отметил он.
Ранее мы сообщали о том, что Alstom инвестирует 50 млн евро в расширение сервисной сети в Казахстане.