Французская Alstom инвестирует 50 млн евро в расширение сервисной сети в Казахстане

Компания из Франции Alstom продолжает реализацию инвестиционной программы объемом 50 млн евро по расширению сервисной инфраструктуры на территории Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

Президент компании Alstom по сервису Мэтт Берн и вице-президент по сервису региона AMECA Бен Лезала посетили Казахстан, чтобы оценить ход реализации инвестиционной программы и обсудить дальнейшее развитие партнерства с АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В рамках инвестпрограммы Alstom развивает сеть сервисных центров в Астане, Шу, Алматы и Арыси. Инвестиции позволят расширить возможности по техобслуживанию локомотивного парка, создать около 700 новых рабочих мест и поддержать растущий спрос на надежные железнодорожные перевозки.

— Сервис является ключевым элементом стратегии Alstom по созданию долгосрочной ценности для наших заказчиков и развитию устойчивой мобильности по всему миру. Наши инвестиции в Казахстан отражают этот подход: мы укрепляем локальные компетенции, внедряем цифровые инновации и развиваем интегрированную сервисную экосистему для повышения качества железнодорожных перевозок. Совместно с КТЖ мы совершенствуем эксплуатационные процессы и укрепляем роль Казахстана как стратегического транспортного коридора между Азией и Европой, — отметил Мэтт Берн.

Одним из центральных событий визита стал запуск программы по масштабной модернизации центра по обслуживанию электровозов в Алматы. Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между компанией Alstom и Правительством Республики Казахстан, подписанного в 2023 году.

После завершения работ в 2027 году модернизированный центр будет обеспечивать техническое обслуживание 95 пассажирских и более 400 грузовых электровозов. Реализация проекта повысит коэффициент готовности локомотивного парка, уровень технического обслуживания и надежность железнодорожных перевозок.

В ходе визита руководство Alstom также посетило сервисное депо в Шу, введенное в эксплуатацию в 2025 году, а также строительную площадку будущего головного сервисного центра в Астане.

Фото: Alstom

Отдельное внимание было уделено цифровым решениям, разрабатываемым специалистами Лаборатории программного обеспечения Alstom в Казахстане, которые будут способствовать дальнейшей трансформации железнодорожной отрасли страны.

Alstom работает на железнодорожном рынке Казахстана с 2010 года и насчитывает более 1300 сотрудников. Компания является единственным производителем электровозов в Центральной Азии и на Кавказе и управляет семью промышленными площадками в Казахстане.