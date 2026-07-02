Компания из ОАЭ планирует развивать «умные» дороги в Казахстане

Компания Presight AI подписала с Министерством транспорта Казахстана соглашение о развитии технологий «умных» автодорог. Об этом в кулуарах заседания Совета иностранных инвесторов заявил генеральный директор компании Томас Прамотедхам в беседе с корреспондентом агентства Kazinform.

По его словам, Presight работает в Казахстане уже три года и планирует наращивать свое присутствие.

— Мы рады войти в Совет иностранных инвесторов. Мы намерены и дальше инвестировать в Казахстан, потому что верим в потенциал страны и в видение Президента Казахстана по развитию искусственного интеллекта. Сегодня мы подписали соглашение с Министерством транспорта Казахстана о дальнейшем развитии решений для «умных» автомагистралей. Мы хотим создать сильную местную команду и рады внести свой вклад в развитие Казахстана, — сказал Томас Прамотедхам.

Говоря о проекте Astana Smart City, глава Presight отметил, что сегодня система охватывает городские службы, управление дорожным движением и общественный транспорт. По его словам, проект позволяет акимату Астаны использовать данные для более эффективного управления городом и принятия решений.

— Когда я приехал сегодня, я действительно почувствовал, что Астана стала гораздо более организованной. И я также хотел бы поздравить акимат с запуском легкорельсового транспорта. Это действительно меняет город, — высказался он.

Кроме того, Presight рассматривает возможность участия в проекте «Долина ЦОДов», который призван превратить Казахстан в один из региональных центров развития искусственного интеллекта.

По словам главы компании, развитие ИИ невозможно без современной вычислительной инфраструктуры, поэтому Presight совместно с Microsoft и другими технологическими компаниями изучает возможности инвестиций.

— Мы уже реализовали аналогичные проекты на Ближнем Востоке и хотим перенести этот опыт в Казахстан. Наша цель — помочь стране стать не только потребителем технологий ИИ, но и одним из лидеров по предоставлению вычислительных мощностей для развития ИИ, — подчеркнул Томас Прамотедхам.

Ранее Глава государства наградил Томаса Прамотедхама орденом «Достық» за вклад в проект Smart City.