    Токаев наградил Томаса Прамотедхама орденом «Достық» за вклад в проект Smart City

    Глава государства принял председателя правления Presight AI Томаса Прамотедхама, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Приветствуя собеседника, Президент отметил высокий уровень сотрудничества с Presight AI и выразил признательность компании за практический вклад в развитие решений в области искусственного интеллекта в Казахстане.

    Подчеркнуто наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения партнерства через реализацию конкретных инициатив.

    В свою очередь Томас Прамотедхам проинформировал Касым-Жомарта Токаева о заинтересованности его компании в участии в проекте «Долина ЦОДов», направленном на формирование специализированной экосистемы для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, вычислительных мощностей и цифровых сервисов.

    Отдельное внимание было уделено инициативе Smart City. Глава государства подчеркнул, что ранее представленный компанией проект, который уже запущен в Астане, способствует повышению уровня безопасности и качества жизни населения. В этой связи отмечен интерес к реализации аналогичного решения в Алматы.

    В знак признания личного вклада Томаса Прамотедхама в реализацию проекта Smart City и развитие двустороннего сотрудничества Президент вручил ему орден «Достық» II степени.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор