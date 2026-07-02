Какие льготы получают инвесторы в Казахстане

Председатель правления Kazakh Invest Султангали Кинжакулов рассказал, какие наиболее значимые льготы для инвесторов были предоставлены в Казахстане за последнее время, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сегодня государство предоставляет инвесторам широкий пакет мер поддержки.

— За последние годы мы, как минимум, предоставляем освобождение почти от всех видов налогов сроком от пяти до 10 лет, иногда даже больше. Во-вторых, предоставляем инвесторам земельные участки в виде натурных грантов, то есть бесплатно. В-третьих, освобождаем инвесторов от таможенных пошлин на ввоз оборудования, которое используется в ходе строительства. В-четвертых, освобождаем от квот на привлечение иностранной рабочей силы на период строительства. Плюс еще на один год после ввода объекта в эксплуатацию инвесторы освобождаются от этих ограничений, потому что, как правило, они реализуют высокотехнологичные проекты, — рассказал Султангали Кинжакулов в кулуарах Совета иностранных инвесторов.

Он пояснил, что такая мера необходима для реализации высокотехнологичных проектов, поскольку в Казахстане пока не всегда хватает специалистов узкого профиля.

— У нас, к сожалению, не всегда есть узкопрофильные специалисты. Поэтому мы идем навстречу инвесторам: специалисты приезжают, строят объект, проводят пусконаладочные работы, затем в течение года выводят проект на полную мощность. После этого мы постепенно обязываем инвесторов проводить тренинги и обучение местного персонала, чтобы казахстанские специалисты могли их заменить, — пояснил председатель правления Kazakh Invest.

Журналисты также поинтересовались, как иностранные инвесторы оценивают новый Налоговый кодекс.

— По Налоговому кодексу у инвесторов тоже есть комментарии. Мы как Kazakh Invest, как национальная компания, обеспечиваем условия, при которых инвесторы могут от 5 до 10 лет не платить налоги. То есть эта мера напрямую не касается иностранных инвесторов, потому что, заходя в Казахстан, они подписывают с нами соответствующие документы — соглашения об инвестициях и инвестиционные контракты, — ответил Султангали Кинжакулов.

Ранее эксперты также назвали ключевые факторы инвестиционной привлекательности Казахстана.