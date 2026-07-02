Что делает Казахстан привлекательным для иностранных инвесторов

Стабильный инвестиционный климат в Казахстане и прагматичная политика государства укрепляют доверие иностранных инвесторов. Об этом в кулуарах 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов заявил советник председателя правления KPMG EMA Олег Гощанский, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сегодня Казахстан является ключевым региональным центром в кластере Центральной Азии и Кавказа. Рост числа иностранных инвесторов и увеличение объема инвестиций свидетельствуют о благоприятном инвестиционном климате страны.

— Тот факт, что инвесторы приходят в Казахстан, а объем инвестиций растет, говорит о том, что их устраивает инвестиционный климат. Международные финансовые инвесторы никогда не вкладывают средства в страну, которая не соответствует их ожиданиям. Казахстан находится в уникальном географическом положении, которое во многом определяет его перспективы развития. Кроме того, Правительство Казахстана проводит взвешенную и прагматичную политику — как экономическую, так и политическую. Это позволяет инвесторам видеть перспективы своих вложений и с уверенностью смотреть в будущее. То есть, стабильность, комфорт и безопасность — это то, что государство обеспечивает для инвесторов. Это очень важно, — сказал Олег Гощанский.

По словам Олега Гощанского, в стране меняется не только объем, но и качество инвестиций.

— Сегодня происходят значительные изменения. Меняется динамика инвестиционных процессов, растет объем инвестиций, меняется их качество, приходят новые отрасли. Искусственный интеллект активно внедряется во все сферы. Мы наблюдаем существенный рост спроса на услуги, связанные с искусственным интеллектом, в том числе со стороны национальных компаний. Кроме того, мы видим, что инвесторы, приходящие в Казахстан, готовы не только вкладывать средства, но и внедрять технологии искусственного интеллекта в реализуемые здесь инвестиционные проекты, — добавил он.

По его мнению, ключевыми задачами остаются дальнейшее развитие диалога между государством и инвесторами, увеличение объема и качества инвестиций, а также дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности Казахстана.

Мы также писали о том, что компания Presight AI подписала с Министерством транспорта Казахстана соглашение о развитии технологий «умных» автодорог.