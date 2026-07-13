Партия «Әділет» подала документы в ЦИК для регистрации партийного списка кандидатов

Партия «Әділет» представила в Центральную избирательную комиссию РК документы для регистрации партийного списка кандидатов в депутаты Курултая, передает агентство Kazinform.

В список вошли 186 человек — представители всех регионов страны, различных профессиональных сообществ и общественной сферы.

Как отметили в организации, партия «Әділет» продолжит участие во всех этапах избирательного процесса, руководствуясь принципами открытости, законности и уважения к демократическим процедурам.

Ранее делегаты III внеочередного Съезда партии «Әділет» утвердили изменения в Устав с учетом новой Конституции и размер членских партийных взносов.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.