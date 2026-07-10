Партия «Әділет» утвердила 186 кандидатов в депутаты Курултая

Делегаты III внеочередного съезда партии «Әділет» утвердили партийный список из 186 кандидатов в депутаты Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Партия «Әділет» выдвинула самый представительный партийный список. В него вошли вошли представители науки, образования, бизнеса, промышленности, цифровой отрасли, культуры, спорта и гражданского общества.

Партийный список кандидатов в депутаты Курултая:

1. Авершин Константин Викторович

2. Адаев Ербол Дәненұлы

3. Адамбаева Әлия Райымқұлқызы

4. Адамбек Кендебай Сарыбайұлы

5. Адамбеков Тілектес Серікбайұлы

6. Аймағамбетов Асхат Қанатұлы

7. Аймағанова Айжан Талғатқызы

8. Алтай Абай

9. Амантайұлы Жарқынбек

10. Атабаева Гүлзира Нұржанқызы

11. Атамқұлова Гүлназ Төреханқызы

12. Ахмедиев Дархан Мейрамұлы

13. Ахметов Съезбек Рақышұлы

14. Ахметов Сәбит Мейрамұлы

15. Ашимова Ульяна

16. Әбдікешов Алмат Жанболатұлы

17. Әбенов Мұрат Абдуләмитұлы

18. Әбілева Айымгүл Ақылбайқызы

19. Әбілов Алпамыс

20. Әлімқұлов Бекжан Мұхидинұлы

21. Әмірғалиев Мадияр Орынтайұлы

22. Әскеров Эмин Халилұлы

23. Әшімжанов Жанарбек Садықанұлы

24. Әшімова Аяужан Тұрсынбекқызы

25. Базенов Айрат Базенұлы

26. Байбеков Шалкар

27. Байсақова Зүлфия

28. Байтұрсынов Ғиззат Сейдахметұлы

29. Бақытбекұлы Нұркен

30. Балтабаев Әділ Серікұлы

31. Балташева Айнагүл Қыдырбайқызы

32. Басин Вадим Борисов

33. Батырбеков Ерлан Ғаділетұлы

34. Батырхан Жолдас Нұрланұлы

35. Башимов Марат Советұлы

36. Баялиев Рустам Ахатханұлы

37. Баялышбаев Елдос Қайыркенұлы

38. Бежецкий Сергей Владимирович

39. Бекназаров Нұрлан Құдиярұлы

40. Бектұров Ренат Нұрмолдаұлы

41. Беркімбаев Берік Серікұлы

42. Беспалинов Берген Маратұлы

43. Бәденова Әсел Жанболатқызы

44. Битеміров Дәурен Мұхтарұлы

45. Бірмағамбетов Наурызбек

46. Больгерт Евгений Андреевич

47. Бұршақов Сатыбалды Ересұлы

48. Газдиева Белла Асланбековна

49. Годунова Наталья Николаевна

50. Данағұлов Ербол Жеткергенұлы

51. Данбаева Жұлдыз Сейітқамзақызы

52. Данилов Александр Сергеевич

53. Дәдебай Айбек Арқабайұлы

54. Дәуіталиев Қазыбек Нұрсейітұлы

55. Ділдәбек Дидарбек Жұмағалиұлы

56. Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы

57. Егамбердиева Динара Асылқызы

58. Елеусізова Бота Серікқызы

59. Ералиев Бегалы Ералыұлы

60. Ералиев Мағжан Абзалұлы

61. Ерғарин Дәурен Тілекұлы

62. Ергешбек Нұрсадық Ергешбекұлы

63. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы

64. Ерниязова Айсұлу Әлімжанқызы

65. Есімханов Сұнғат Қуатұлы

66. Есматов Серік Аманжолұлы

67. Жақселекова Ботагөз Шаймарданқызы

68. Жамалов Бауыржан Салдарұлы

69. Жаманқұлова Карлығаш Қалибекқызы

70. Жансеңгіров Арман Серікұлы

71. Жүкебаев Алмат Отаубайұлы

72. Жұмағазиев Эльдар Тынышбайұлы

73. Жылқыбаева Ләззат Әуезханқызы

74. Зенченко Геннадий Геннадьевич

75. Зәкиева Динара Болатқызы

76. Ильясов Еркебұлан Сайдоллаұлы

77. Имашева Снежанна Валерьевна

78. Искандерова Ақерке Нұрғалиқызы

79. Кемалов Мейрамбай Тамабайұлы

80. Кенжеханұлы Рауан

81. Керімбаева Наргиза Абайдоллақызы

82. Кәрібек Дәулет Жамаубайұлы

83. Көбеева Алтынай Орманқалиқызы

84. Кузиева Замира Закировна

85. Кучинская Юлия Владимировна

86. Қажыбаева Раушан Жаңабергенқызы

87. Қайдарова Диляра Радикқызы

88. Қайыпов Дәурен Айтасұлы

89. Қалижанова Сандуғаш Қайыргелдіқызы

90. Қалықов Арман Қобыландыұлы

91. Қамзабекұлы Дихан

92. Қарабасова Лаура Чапайқызы

93. Қариева Шолпан Қайратқызы

94. Қарин Ерлан Тынымбайұлы

95. Қаринова Шолпан Таңатқызы

96. Қисықова Ақтоты Жанаралқызы

97. Қожаев Марат Шәдетханұлы

98. Қожаниязов Серік Салауатұлы

99. Қожахметова Ләззат Таймырқызы

100. Құйқабаев Асқар Нұртуғанұлы

101. Құрмансейіт Ақжол Ахатұлы

102. Лаврентьев Андрей Сергеевич

103. Маралов Дәурен Әділмырзаұлы

104. Матжани Нұрбек Сейілханұлы

105. Медеуова Дана Теміртайқызы

106. Мекеева Жанат Жұмағазықызы

107. Мусин Бағдат Батырбекұлы

108. Мүтәліп Шахмұрат

109. Мүтиев Абылай Құрметұлы

110. Мұсылманбек Ерқанат

111. Мұхамбедиев Мұратбек Қайырсәпиұлы

112. Мұханбетжанова Әлия Биғазықызы

113. Мұхтарова Назгүл Батыржанқызы

114. Мырзағараев Мади Жомартұлы

115. Найымбекова Айжан Ізбасханқызы

116. Нарымбетов Бахадыр Мадалыұлы

117. Нахбаева Гүлісхан Сайфулинқызы

118. Ниязалиев Нұржан Әуезұлы

119. Нұрғалиев Ербол Жолдаспекұлы

120. Нұрмухамедов Бөріхан Жолбарысұлы

121. Осин Кирилл Владимирович

122. Оспанбеков Әмірбек Қанатбекұлы

123. Оспанов Шота Сәбитбекұлы

124. Өрісбаев Аббат Жәңгірханұлы

125. Павленко Дмитрий Иванович

126. Парсегова Анжелика Борисовна

127. Перепечина Ольга Валентиновна

128. Петров Константин Викторович

129. Пономарев Сергей Михайлович

130. Пулатов Шерзод Аббозович

131. Разбекова Ләззат Мұратқызы

132. Рамазанова Наталья Сергеевна

133. Рахметова Айзада Нұрланқызы

134. Рожин Максим Николаевич

135. Рымжанов Мәди Рысбекұлы

136. Савельева Татьяна Михайловна

137. Сағымбаева Жұлдыз Әбдіполатқызы

138. Сағынов Замир Садықұлы

139. Саиров Ерлан Бияхметұлы

140. Сайланбаев Әлібек Айдосұлы

141. Сапарова Эльмира Карифоллақызы

142. Сартбаева Әсем Бахытқызы

143. Сарым Айдос Әміроллаұлы

144. Себасов Марат Бақбергенұлы

145. Семидоцких Елена Александровна

146. Сәбитова Айнұр Әлімханқызы

147. Сәдуақасова Динара Тайбасарқызы

148. Сқакова Айжан Амангелдіқызы

149. Смышляева Екатерина Васильевна

150. Соловьёва Ирина Анатольевна

151. Солтабаева Эльзира Әуесханқызы

152. Сулаймонова Русана Русланқызы

153. Сүгірбай Аят Исатайұлы

154. Сүлейменова Жұлдыз Досбергенқызы

155. Сүлейменова Айсұлу Қанатқызы

156. Талаева Тәттігүл Жақсыбайқызы

157. Талғатбекова Нұргүл Ахатқызы

158. Тамабек Әбілхайыр Ғалымұлы

159. Тауан Мұхамедқали

160. Темербаева Айжан Маратқызы

161. Тен Ирина Сергеевна

162. Теңізбаев Нұрбақыт Молдахметұлы

163. Теренченко Илья Сергеевич

164. Тілемісов Тұрарбек Тілемісұлы

165. Тойлыбаева Гүлнар Қожағұлқызы

166. Тоқтамұрат Армангүл

167. Тоқшылық Ерлан Бейсенұлы

168. Толыбаев Нұрлан Әлішерұлы

169. Төлегенов Асылжан Қанатұлы

170. Төлеушин Қаныш Аманбайұлы

171. Төренова Қалия Батталқызы

172. Усанова Руфина Касымовна

173. Фазылжан Анар Мұратқызы

174. Хаирова Әсел Әнуарқызы

175. Хайруллиев Мұса Қарашаұлы

176. Хайруллин Арман Ғабидоллаұлы

177. Хамза Еділ

178. Шағыртаев Имамзада Қуанышбайұлы

179. Шалбаева Айгүл Дүйсенқызы

180. Шапақ Үнзила

181. Шаталов Никита Сергеевич

182. Шермағанбет Мейрамбек

183. Шибұтов Марат Мақсұмұлы

184. Шыңғысбаева Ләззат Алтынбекқызы

185. Щербаков Станислав Александрович

186. Юлдашев Мамирхан Муталибович.

По итогам рассмотрения всех вопросов делегаты приняли Постановление III внеочередного Съезда, которым были закреплены решения по каждому пункту повестки дня.

Ранее делегаты III внеочередного Съезда партии «Әділет» утвердили изменения в Устав с учетом новой Конституции и размер членских партийных взносов. Подробнее читайте здесь.

На прошлой неделе списки кандидатов для участия в выборах в Курултай утвердили и другие политические партии. Партия «Ауыл» выдвинула 69 кандидатов, «Ак жол» представила 63 кандидатов, Народная партия Казахстана опубликовала список из 72 кандидатов, а партия Respublica представила 76 своих кандидатов. 33 кандидата утвердила на выборы Общенациональная социал-демократическая партия.

Подробно о выборах в Курултай: в чем их значение и что важно для политических партий, читайте в материале.