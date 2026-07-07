72 кандидата примут участие в выборах в Курултай от Народной партии Казахстана

В Астане состоялся XXV внеочередной съезд Народной партии Казахстана. В ходе съезда делегаты утвердили предвыборную программу партии, список кандидатов для участия в выборах депутатов Курултая, а также новый состав Политического совета, передает корреспондент агентства Kazinform.

В партийный список вошли 72 кандидата. Среди них — журналисты, общественные деятели, юристы, экономисты, врачи, педагоги, ученые, предприниматели и представители сферы культуры. Как отметили в партии, при формировании списка ключевыми критериями стали профессионализм, опыт работы и реальные достижения кандидатов.

Как отметили на съезде, средний возраст кандидатов составляет 45 лет. Молодежь до 35 лет составляет 12% списка, женщины — 24%.

Председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов подчеркнул, что партия сформировала команду, способную эффективно представлять интересы граждан и реализовывать поставленные задачи. По его словам, в список вошли люди с большим профессиональным опытом и подтвержденными результатами работы.

— Количество наших кандидатов достигло 72 человек. Это люди, которых объединяют профессионализм, опыт и конкретные результаты работы. Мы оценивали не должности и известность, а знания, ответственность и готовность работать на благо страны. Уверен, именно эта команда сможет оправдать доверие граждан и достойно представить Народную партию Казахстана на предстоящих выборах, — отметил он.

Также на съезде была утверждена предвыборная программа партии, состоящая из 19 разделов. В нее вошли инициативы в сфере образования и науки, экологии, социальной политики, повышения уровня жизни населения, а также предложения по увеличению минимальной заработной платы. Как отметили участники съезда, документ сформирован на основе обращений и предложений, поступивших от жителей различных регионов страны.

Фото: Народная партия Казахстана

В партии подчеркнули, что приоритетом остается сочетание экономического развития с социальной ответственностью. Особое внимание в предвыборной программе уделено вопросам повышения качества жизни граждан, развитию регионов и сельских территорий, поддержке семей, совершенствованию системы образования и здравоохранения, защите прав граждан, безопасности и социальной справедливости.

На съезде также подвели итоги работы парламентской фракции. Было отмечено, что за время работы действующего созыва депутаты разработали три законопроекта, внесли более 1,5 тыс. поправок в законодательство и направили около 600 депутатских запросов. Среди реализованных инициатив — снижение стоимости оформления детских паспортов, увеличение стипендий студентов колледжей, усиление требований пожарной безопасности в общественных местах, повышение статуса сотрудников МЧС, освобождение родителей детей с особыми потребностями от обязательной отработки образовательных грантов, а также сохранение судоремонтного завода в Павлодаре.

Кроме того, на съезде было отмечено, что за последнее время к Народной партии Казахстана присоединились более 43 тысяч новых членов, что, по мнению участников съезда, свидетельствует о росте поддержки партии среди населения.

По итогам съезда партия официально дала старт своей избирательной кампании, представив программу и команду, с которой намерена участвовать в предстоящих выборах депутатов Курултая.

Ранее партия «Ауыл» утвердила 69 кандидатов для участия в выборах депутатов Курултая.