Партия «Ауыл» утвердила 69 кандидатов для участия в выборах депутатов Курултая

В Астане на внеочередном XXVI съезде партии «Ауыл» утверждены партийный список кандидатов для участия в выборах депутатов Курултая и предвыборная программа, передает корреспондент агентства Kazinform.

В партийный список вошли 69 кандидатов. Из них 71% — мужчины, 29% — женщины. Средний возраст кандидатов — 46 лет.

— Все 69 кандидатов достойные, потому что отбор был демократичным. Это кандидаты и от регионов, и от центра. Все впереди. Пройдут сильнейшие, — отметила член партии «Ауыл» Каракат Абден в кулуарах Съезда.

Как сообщил первый заместитель председателя партии «Ауыл» Серик Егизбаев, предвыборная программа партии состоит из четырех ключевых блоков. В них отражены итоги работы фракции партии в Мажилисе Парламента РК, а также семь приоритетных направлений развития регионов, включая вопросы продовольственной безопасности, развития инфраструктуры, социальной политики, образования и науки, экологии, а также сохранения традиционных семейных ценностей.

— Благополучие страны начинается не в официальных кабинетах, оно начинается в регионах. Поэтому наш ключевой предвыборный принцип: «Сильные регионы — сильный центр!», — отметил Серик Егизбаев.

Также в рамках мероприятия был утвержден новый состав Политического совета, который составил 29 человек.

Фото: пресс-служба партии «Ауыл»

Всего в работе Съезда приняли участие 200 человек из всех 20 регионов страны. Среди них — депутаты маслихатов всех уровней от партии «Ауыл», делегаты, избранные на конференциях региональных филиалов партии, члены Политического совета, ветераны партии, представители молодежи и приглашенные гости.

Ранее партия Respublica утвердила список из 76 кандидатов в депутаты Курултая.