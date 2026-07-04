Партия Respublica утвердила список из 76 кандидатов в депутаты Курултая

В Астане на съезде партии Respublica утверждены партийный список кандидатов для участия в выборах депутатов Курултая и предвыборная программа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель центрального аппарата партии Жанат Искаков, в партийный список вошли 76 кандидатов. Список возглавил председатель партии Айдарбек Ходжаназаров. Средний возраст кандидатов составляет 41 год. В списке представлены 44 мужчины и 32 женщины. Доля молодежи в возрасте до 35 лет составляет 14,5% (11 человек).

В партийный список также вошли пять экс-депутатов Мажилиса VIII созыва и семь депутатов маслихатов различных уровней. По данным партии, около 70% кандидатов впервые участвуют в выборах, а порядка 30% уже имеют опыт участия в избирательных кампаниях.

Съезд утвердил изменения и дополнения в устав партии, направленные на приведение норм документа в соответствие с новой Конституцией, совершенствование системы внутрипартийного управления, повышение эффективности работы Центрального аппарата и региональных структур.

Также партия утвердила предвыборную программу к выборам в Курултай. Она строится вокруг формулы: «Благополучный гражданин — Ответственное общество — Эффективное государство — Безопасная страна».

Ранее на съезде делегаты приняли решение о продлении полномочий председателя партии Айдарбека Ходжаназарова сроком на три года.

Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, которые смогут участвовать в выборах депутатов Курултая. Так, у участию в выборах допущены семь партий.