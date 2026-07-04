Айдарбек Ходжаназаров переизбран председателем партии Respublica

На V внеочередном Съезде партии Respublica делегаты приняли решение о продлении полномочий председателя партии Айдарбека Ходжаназарова сроком на три года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая перед делегатами, представители региональных филиалов партии заявили, что под руководством Айдарбека Ходжаназарова за три года Respublica сформировала региональную сеть по всей стране, создала кадровый резерв, получила представительство в Парламенте и выступила с рядом законодательных и общественных инициатив.

По итогам открытого голосования делегаты большинством голосов поддержали решение о продлении полномочий председателя партии.

— Искренне благодарю всех однопартийцев за доверие и поддержку. Буду и впредь прилагать все усилия для укрепления авторитета партии и работы в интересах нашей страны, — отметил Айдарбек Ходжаназаров.

Отметим, что решение вступило в силу с момента его принятия Съездом.

Ранее сообщалось, что свой предвыборный Съезд проведет Демократическая партия «Ак жол».

Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, которые смогут участвовать в выборах депутатов Курултая. Так, у участию в выборах допущены семь партий.