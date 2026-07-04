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    Национальный курултай

    Айдарбек Ходжаназаров переизбран председателем партии Respublica

    На V внеочередном Съезде партии Respublica делегаты приняли решение о продлении полномочий председателя партии Айдарбека Ходжаназарова сроком на три года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Айдарбек Ходжаназаров
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Выступая перед делегатами, представители региональных филиалов партии заявили, что под руководством Айдарбека Ходжаназарова за три года Respublica сформировала региональную сеть по всей стране, создала кадровый резерв, получила представительство в Парламенте и выступила с рядом законодательных и общественных инициатив.

    По итогам открытого голосования делегаты большинством голосов поддержали решение о продлении полномочий председателя партии.

    — Искренне благодарю всех однопартийцев за доверие и поддержку. Буду и впредь прилагать все усилия для укрепления авторитета партии и работы в интересах нашей страны, — отметил Айдарбек Ходжаназаров.

    Отметим, что решение вступило в силу с момента его принятия Съездом.

    Ранее сообщалось, что свой предвыборный Съезд проведет Демократическая партия «Ак жол».

    Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, которые смогут участвовать в выборах депутатов Курултая. Так, у участию в выборах допущены семь партий. 

    Политические партии Политика
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
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