Предвыборный съезд партии «Ак жол» пройдет в Астане
5 июля 2026 года состоится предвыборный Съезд Демократической партии «Ак жол», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу партии.
В работе Съезда примут участие более 200 делегатов, избранных на региональных партийных конференциях в соответствии с нормами представительства.
В ходе Съезда делегаты рассмотрят следующие вопросы:
- Об участии Демпартии «Ак жол» в выборах депутатов Курултая;
- Утверждение политической программы партии;
- Утверждение партийного списка кандидатов в депутаты Курултая;
- Организационные вопросы.
Напомним, что ранее Азат Перуашев сложил полномочия председателя партии «Ак жол».
Новым председателем партии «Ак жол» избрана Дания Еспаева.