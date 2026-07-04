KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай

    Предвыборный съезд партии «Ак жол» пройдет в Астане

    5 июля 2026 года состоится предвыборный Съезд Демократической партии «Ак жол», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу партии.

    Предвыборный съезд партии «Ак жол» пройдет в Астане
    Фото: «Ак жол»

    В работе Съезда примут участие более 200 делегатов, избранных на региональных партийных конференциях в соответствии с нормами представительства.

    В ходе Съезда делегаты рассмотрят следующие вопросы:

    1. Об участии Демпартии «Ак жол» в выборах депутатов Курултая;
    2. Утверждение политической программы партии;
    3. Утверждение партийного списка кандидатов в депутаты Курултая;
    4. Организационные вопросы.

    Напомним, что ранее Азат Перуашев сложил полномочия председателя партии «Ак жол».

    Новым председателем партии «Ак жол» избрана Дания Еспаева.

    Партия Ак жол Политические партии Политика
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор