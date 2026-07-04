Предвыборный съезд партии «Ак жол» пройдет в Астане

5 июля 2026 года состоится предвыборный Съезд Демократической партии «Ак жол», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу партии.

В работе Съезда примут участие более 200 делегатов, избранных на региональных партийных конференциях в соответствии с нормами представительства.

В ходе Съезда делегаты рассмотрят следующие вопросы:

Об участии Демпартии «Ак жол» в выборах депутатов Курултая; Утверждение политической программы партии; Утверждение партийного списка кандидатов в депутаты Курултая; Организационные вопросы.

Напомним, что ранее Азат Перуашев сложил полномочия председателя партии «Ак жол».

Новым председателем партии «Ак жол» избрана Дания Еспаева.