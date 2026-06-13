Азат Перуашев сложил полномочия председателя партии «Ак жол»

Об этом он сообщил во время съезда партии «Ак жол». По словам Перуашева, политическим организациям необходимо своевременно обновляться.

— Любое прогрессивное лидерство, если его периодически не обновлять, становится монополией. А монополия не терпит альтернативных идей, глушит чужие инициативы и превращается в культ личности. Если человек реально заинтересован в развитии и росте дела, которому он посвятил часть своей жизни, он должен вовремя сказать всем спасибо. Тем более, когда вся страна вступает в новый этап и в политике, и в экономике, в технологиях, — отметил он.

Перуашев добавил, что партия «Ак жол» неоднократно демонстрировала устойчивость к чуждым для нее идеям и при этом должна быть готова к новым изменениям.

— Мы не просто стоим на пороге перемен. Мы уже находимся в потоке событий, меняющих сегодняшнюю реальность. Но монополия может мешать этому. А лучшее лекарство против монополии — периодическая сменяемость руководства. Поэтому, чтобы не забронзоветь самому и не сдерживать возможные новые идеи и импульсы, я принял решение сложить полномочия председателя партии, — объявил он.

В завершение Перуашев предложил кандидатуру Дании Еспаевой на пост нового председателя партии «Ак жол».