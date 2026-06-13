Дания Еспаева избрана председателем партии «Ак жол»

Ее кандидатуру предложил бывший председатель партии Азат Перуашев.

— Финансист, банкир, вице-спикер Мажилиса. Дания Еспаева уже вписала свое имя в политическую историю Казахстана — первая в нашей истории женщина кандидат в Президенты РК в 2019 году. Она соавтор проекта о парламентской оппозиции, о возврате незаконно выведенных активов, о банкротстве физлиц, о банках, предпринимательского кодекса, закона об амнистии граждан в связи с принятием новой Конституции. Первая в истории Мажилиса женщина вице-спикер от парламентской оппозиции, а в случае нашей поддержки станет первой женщиной-лидером парламентской партии, — подчеркнул Перуашев.