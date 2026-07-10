Партия «Әділет» утвердила размер членских взносов

Делегаты III внеочередного Съезда партии «Әділет» утвердили изменения в Устав с учетом новой Конституции и размер членских партийных взносов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего изменения внесли в 40 положений Устава. Они сгруппированы в три взаимосвязанных блока. Первый направлен на приведение Устава в соответствие с обновленной Конституцией РК и действующим законодательством.

Второй предусматривает совершенствование системы внутрипартийного управления, где необходимо четкое разграничение полномочий между руководящими органами партии и внедрение современных и эффективных организационных механизмов.

Третий блок посвящен редакционной и системной доработке документа.

Также делегаты утвердили размер членских партийных взносов. Для работающих граждан ежемесячный взнос составит 0,1 МРП, для студентов — 0,01 МРП. При этом пенсионеры, казахстанцы с инвалидностью, родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также законные представители детей с инвалидностью полностью освобождены от уплаты членских взносов.

Напомним, что партия AMANAT официально присоединилась к политической партии «Әділет». Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал это объединение, назвав его историческим шагом для консолидации прогрессивных сил и проведения реформ.