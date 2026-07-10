Внеочередной съезд партии «Әділет» проходит в Астане
В Астане начался III внеочередной съезд партии «Әділет», передает корреспондент агентства Kazinform.
В работе съезда принимают участие 1193 делегата, что составляет 99,42% от их общего числа. На мероприятии также присутствует первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Ерлан Карин.
В повестку дня включены пять вопросов:
- Внесение изменений и дополнений в Устав политической партии «Әділет».
- Утверждение размера членских взносов партии.
- Утверждение предвыборной программы политической партии «Әділет».
- Утверждение партийного списка кандидатов в депутаты Курултая от партии «Әділет».
- Утверждение постановления III внеочередного съезда политической партии «Әділет».
Напомним, что партия AMANAT официально присоединилась к политической партии «Әділет». Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал это объединение, назвав его историческим шагом для консолидации прогрессивных сил и проведения реформ.