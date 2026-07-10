Внеочередной съезд партии «Әділет» проходит в Астане

В работе съезда принимают участие 1193 делегата, что составляет 99,42% от их общего числа. На мероприятии также присутствует первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Ерлан Карин.

В повестку дня включены пять вопросов:

Внесение изменений и дополнений в Устав политической партии «Әділет». Утверждение размера членских взносов партии. Утверждение предвыборной программы политической партии «Әділет». Утверждение партийного списка кандидатов в депутаты Курултая от партии «Әділет». Утверждение постановления III внеочередного съезда политической партии «Әділет».

Напомним, что партия AMANAT официально присоединилась к политической партии «Әділет». Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал это объединение, назвав его историческим шагом для консолидации прогрессивных сил и проведения реформ.