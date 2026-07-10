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    Внеочередной съезд партии «Әділет» проходит в Астане

    В Астане начался III внеочередной съезд партии «Әділет», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Внеочередной съезд партии «Әділет» проходит в Астане
    Фото: партия «Әділет»

    В работе съезда принимают участие 1193 делегата, что составляет 99,42% от их общего числа. На мероприятии также присутствует первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Ерлан Карин.

    В повестку дня включены пять вопросов:

    1. Внесение изменений и дополнений в Устав политической партии «Әділет».
    2. Утверждение размера членских взносов партии.
    3. Утверждение предвыборной программы политической партии «Әділет».
    4. Утверждение партийного списка кандидатов в депутаты Курултая от партии «Әділет».
    5. Утверждение постановления III внеочередного съезда политической партии «Әділет».

    Напомним, что партия AMANAT официально присоединилась к политической партии «Әділет». Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал это объединение, назвав его историческим шагом для консолидации прогрессивных сил и проведения реформ.

    Политические партии Астана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор