AMANAT присоединяется к партии «Әділет»

— Мы рассматриваем это решение как своевременный шаг. В конечном счете все это должно служить главному — укреплению Независимости, повышению качества жизни граждан, укреплению единства народа Казахстана и устойчивому развитию страны под единым Шаныраком. Глава государства неоднократно подчеркивал, что успешная реализация намеченного курса требует объединения усилий вокруг общенациональных ценностей и целей. Это позволит консолидировать накопленный опыт, общественный потенциал и энергию наших сторонников вокруг стратегических задач развития страны и будет способствовать успешной реализации курса Президента на построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана, — заявил председатель Павлодарского областного маслихата Илья Теренченко.

Как отметил председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, политическое присоединение станет новым этапом в развитии партии.

— Нельзя построить новое, цепляясь за старое. Еще раз подчеркну, мы хорошо работали и достойно выполнили все задачи, стоящие перед нами. Но давайте откровенно, несмотря на то, что мы выстроили честный и прямой диалог с людьми, в общественном сознании еще сохраняются отдельные ассоциации и оценки, связанные с прошлым партией, — отметил он.

По его словам, это неизбежно сопровождает любую политическую силу с большой историей.

— Поэтому сегодня, когда мы выходим на новый вектор развития, когда Глава государства говорит о важности сплоченности, мы должны иметь мужество открыть и новую страницу собственной истории. Наша партия всегда поддерживала принцип «перемены начинаются с нас». Поэтому и сейчас мы должны сделать шаг, который отвечает логике времени, интересам государства и запросу общества. Сегодня стране нужны не новые линии разделения, а новые точки присоединения. И в этот ответственный момент мы должны объединиться и соединить наши ресурсы с новой, — подчеркнул Кошанов.

Он добавил, что присоединение не означает отказ от прежних принципов и идей.

— Мы не отказываемся от своих принципов, убеждений и идей, напротив, мы делаем их еще сильнее, расширяем возможности и выводим их на новый уровень развития. В мировой практике есть немало примеров объединения партий во имя интересов страны. Это естественный и зрелый политический шаг и процесс. AMANAT — это совет предков и ответственность перед будущими поколениями. «Әділет» — это справедливость, которая является основой сильного и современного государства, — подчеркнул глава партии.

Ранее сообщалось, что в Астане запланирован Съезд партии «Әділет» на 14 июня.