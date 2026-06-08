Съезд партии «Әділет» запланирован на 14 июня в Астане

Заседание Политического совета партии «Әділет», в ходе которого рассмотрены вопросы организационного развития, укрепления региональной структуры и дальнейшие направления работы партии, состоялось сегодня в Астане. Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай подчеркнул, что идея справедливости находит все более широкую поддержку в обществе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу партии.

В своем выступлении председатель партии Айбек Дадебай отметил, что создание «Әділет» стало результатом общественного запроса на справедливость и активной поддержки со стороны казахстанцев.

Сейчас перед партийцами стоит задача выстроить эффективную работу в центре и регионах, объединяя общественные инициативы, профессиональный опыт и активных людей вокруг целей развития страны.

— Сегодня мы видим, что идея справедливости находит все более широкую поддержку в обществе. Вокруг партии объединяются люди труда, представители профессионального сообщества, молодежь и общественные деятели. Нам предстоит создать эффективные организации в регионах, выстроить современную систему партийного управления, сформировать сильную экспертную и кадровую базу партии. И самое главное — нам предстоит оправдать доверие граждан. Мы поддерживаем призыв Главы государства к консолидации всех прогрессивных сил вокруг идеи Справедливого Казахстана и готовы вносить свой вклад в реализацию этого курса через конкретные инициативы, открытый диалог и ответственную работу, — заявил председатель партии Айбек Дадебай.

На заседании также были рассмотрены вопросы подготовки ко второму съезду партии, который пройдет 14 июня в Астане, а также ряд других организационных вопросов, связанных с дальнейшим развитием партийной структуры и работой в регионах.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

В ходе обсуждения члены политического совета поддержали основные направления дальнейшей работы партии. Председатель общественного объединения «Ұлттық рух» Аят Сугирбай подчеркнул важность укрепления партийной структуры и развития работы в регионах.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

В свою очередь политолог Бурихан Нурмухамедов отметил важность консолидации общества вокруг ценностей справедливости, ответственности и созидательного развития страны.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

1 июня текущего года новая партия «Əділет» прошла государственную регистрацию. Ранее председатель партии Айбек Дадебай обозначил идеологию и ключевые принципы организации.