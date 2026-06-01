Новая партия «Əділет» прошла государственную регистрацию

1 июня 2026 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан Министерством юстиции зарегистрирована политическая партия «Əділет», передает Kazinform.

Партия объединяет представителей различных профессиональных сфер: людей труда, работников нефтесервисной и горно-металлургической отраслей, шахтеров, представителей спорта, образования, здравоохранения, науки, предпринимательства, IT-сектора, юриспруденции и креативных индустрий.

В основе программы партии лежат принципы справедливости, ответственности, равноправия, патриотизма и прогресса.

Среди ключевых приоритетов обозначены укрепление принципов законности и правопорядка, развитие эффективных институтов, поддержка регионов, цифровизация, развитие человеческого капитала и формирование конкурентной экономики.

Партия «Əділет» рассматривает свою деятельность как вклад в развитие справедливого, современного и конкурентоспособного Казахстана, опираясь на профессиональный подход, общественный диалог и ответственную общественную повестку.

Отмечается, в ближайшее время партия приступит к дальнейшему формированию организационной структуры и работе в регионах.