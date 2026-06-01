KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Новая партия «Əділет» прошла государственную регистрацию

    1 июня 2026 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан Министерством юстиции зарегистрирована политическая партия «Əділет», передает Kazinform.

    п
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Партия объединяет представителей различных профессиональных сфер: людей труда, работников нефтесервисной и горно-металлургической отраслей, шахтеров, представителей спорта, образования, здравоохранения, науки, предпринимательства, IT-сектора, юриспруденции и креативных индустрий.

    В основе программы партии лежат принципы справедливости, ответственности, равноправия, патриотизма и прогресса.

    Среди ключевых приоритетов обозначены укрепление принципов законности и правопорядка, развитие эффективных институтов, поддержка регионов, цифровизация, развитие человеческого капитала и формирование конкурентной экономики.

    Партия «Əділет» рассматривает свою деятельность как вклад в развитие справедливого, современного и конкурентоспособного Казахстана, опираясь на профессиональный подход, общественный диалог и ответственную общественную повестку.

    Отмечается, в ближайшее время партия приступит к дальнейшему формированию организационной структуры и работе в регионах.

    Минюст партия «Әділет» Политика
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор